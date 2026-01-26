Walker y figuras de excentroizquierda en gabinete de Kast: “Amarillos y Demócratas se derechizaron”

Una mirada crítica al gabinete del presidente electo José Antonio Kast entregó el excanciller y exsenador Ignacio Walker, quien apuntó directamente al ingreso de figuras provenientes de la excentroizquierda y al peso que adquirieron sectores sin existencia legal como partidos políticos dentro del nuevo gobierno.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Walker sostuvo que el diseño del gabinete refleja una pérdida de rumbo de quienes, en su momento, intentaron posicionarse como alternativa de centro. “Amarillos y Demócratas se derechizaron, pues. Totalmente”, afirmó, aludiendo al respaldo que estos sectores dieron al proyecto constitucional impulsado por Kast y a su posterior incorporación al Ejecutivo.

Sin personalizar en nombres, Walker reconoció que la llegada de figuras como Ximena Rincón o Jaime Campos le genera una incomodidad evidente. “Me guardo el sentimiento”, señaló, recordando que compartió gabinete con Campos en administraciones anteriores. Sin embargo, remarcó que el punto de quiebre fue político y no personal: “Desde que llamaron a votar por el proyecto constitucional de José Antonio Kast, quienes querían conquistar el centro, se derechizaron”.

El exlíder democratacristiano también cuestionó el equilibrio político del gabinete, calificándolo como un “despropósito”. “Amarillos, demócratas, socialcristianos, Evópoli, ninguno de los cuales existe legalmente, tienen la misma representación ministerial que Renovación Nacional y la UDI. Un ministro cada uno”, criticó, apuntando a una desvalorización del peso real de los partidos tradicionales.

Sobre la composición general del equipo, Walker subrayó que se trata de un gabinete con escaso contenido político. “Es de una hegemonía independiente. Dieciséis independientes. La vieja cuestión de la derecha”, dijo, advirtiendo que esta lógica plantea problemas serios de gobernabilidad y relación con el Congreso.

En esa línea, alertó que la exclusión de fuerzas con representación parlamentaria relevante, como el Partido de la Gente o los Nacional Libertarios, podría generar un flanco adicional. “Tienen 22 diputados y no van a estar en el gobierno, van a quedar en una especie de limbo”, observó.

Walker también abordó el proceso que llevó a la designación de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, calificando el camino como improvisado. “Uno hubiese esperado que a esta altura existieran diez o quince nombres sobre la mesa”, comentó, aunque reconoció como positivo que se haya optado finalmente por una figura con trayectoria institucional en el Ministerio Público.

Pese a sus reparos, el excanciller distinguió algunos nombres dentro del gabinete. Sobre Claudio Alvarado y José García Ruminot, señaló que los respeta y que ambos conocen el funcionamiento del Parlamento. No obstante, fue enfático en su diagnóstico general: el gabinete de Kast carece de anclaje político sólido y refleja, a su juicio, un giro definitivo de sectores que alguna vez buscaron representar una alternativa de centro en la política chilena.