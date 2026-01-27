Fiscalía presenta acusación en caso Factop-Audio y pide 14 años de cárcel para Luis Hermosilla

Dentro del plazo legal, el Ministerio Público ingresó este martes la acusación formal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra los imputados del denominado caso Factop-Audio, una de las investigaciones penales más complejas de los últimos años y que tuvo como punto de partida la difusión de un registro de audio que reveló sobornos a funcionarios públicos.

El escrito, presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, marca una etapa decisiva del proceso, al habilitar el paso hacia el juicio oral, luego de que el pasado 16 de enero se comunicara el cierre de la investigación. En esa oportunidad, los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya informaron el agotamiento de las diligencias, iniciando el plazo de diez días para formular la acusación.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, el Ministerio Público solicita penas de alta entidad para los principales imputados. En entrevista televisiva, la fiscal Parra detalló que la pretensión punitiva alcanza los 20 años de cárcel para Daniel Sauer, 18 años para la abogada Leonarda Villalobos y 14 años para el abogado Luis Hermosilla, considerando la suma de los distintos delitos imputados. En la causa también figuran, entre otros, Álvaro Jalaff, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg.

El origen del caso Hermosilla

El caso tuvo su origen público el 14 de noviembre de 2024, cuando se difundió el audio de una reunión en la que participaba Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos y que fue grabado por esta última. El registro, enviado a CIPER, dio pie al denominado “caso Audio”, investigación que luego se entrelazó con el caso Factop, relativo a delitos económicos en el factoring Factop, controlado por los hermanos Sauer y Topelberg.

Aunque ambas indagatorias comenzaron como causas separadas, en enero de 2025 la Fiscalía Oriente resolvió unificarlas en un solo proceso, que llegó a concentrar 35 imputados, varios de los cuales permanecieron meses en prisión preventiva, incluidos Hermosilla, Villalobos, Sauer, Topelberg y Jalaff.

Previo a la etapa acusatoria, la fiscalía ya obtuvo condenas mediante juicios abreviados. Entre ellas, la del excontador Marcelo Medina del Gatto, sancionado con cinco años de libertad vigilada, y las de exfuncionarios públicos como Renato Robles, de la Tesorería, y Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, condenados por recibir sobornos.

Pese al ingreso de la acusación, fuentes del caso anticipan que algunas defensas podrían solicitar la reapertura de la investigación, lo que podría retrasar el inicio del juicio oral. En paralelo, el Ministerio Público pidió agrupar otras cinco causas derivadas del mismo entramado, incluyendo querellas por delitos concursales, tributarios y simulación de contratos, ampliando aún más el alcance del caso.

Fiscalía confirma que Chadwick es imputado en causa reservada ligada al caso Factop

La fiscal Lorena Parra reveló que el exministro Andrés Chadwick es investigado como imputado en una causa distinta a Factop, Audio y Parque Capital, aún bajo reserva, tras el cierre de la investigación madre.

La información fue entregada este martes por la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, en una entrevista televisiva, a pocos días de que el Ministerio Público notificara el cierre de la investigación Factop.

Parra aclaró, en primer término, que Chadwick no tiene la calidad de imputado en la arista Parque Capital, investigación que indaga presuntas presiones para acelerar permisos administrativos que permitieron la ejecución de un proyecto del Grupo Patio en la comuna de Lampa, ligado a los hermanos Jalaff. En esa causa, el exministro de Vivienda Felipe Ward sí figura como imputado, luego de declarar que Chadwick le habría solicitado intervenir en favor del proyecto.

“La exclusión de Andrés Chadwick en esa arista no obedece a una decisión discrecional, sino a un problema de tipicidad”, explicó Parra, detallando que el delito de tráfico de influencias exige la calidad de funcionario público, condición que Chadwick no tenía al momento de los hechos investigados. “No es que no se haya querido investigar”, subrayó.

No obstante, la fiscal confirmó que existen otras líneas investigativas abiertas en la Fiscalía Oriente y que, al menos en una de ellas, Chadwick sí está siendo investigado como imputado. “Existe al menos una más”, afirmó, precisando que se trata de una causa distinta a Factop, Audio y Parque Capital, y que permanece bajo reserva para no afectar el éxito de la investigación.

Consultada sobre una eventual causa vinculada a gestiones conjuntas entre Chadwick y Hermosilla en favor del empresario Gonzalo Vial Concha, Parra señaló no contar con antecedentes públicos al respecto y reiteró que, de existir, se trataría de una indagatoria reservada.

En la misma línea, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, explicó que el caso Factop ha generado múltiples investigaciones derivadas que aún no han sido judicializadas. “No solo el celular de Hermosilla es fuente de información. Hay muchas más investigaciones derivadas que se mantienen reservadas”, indicó.