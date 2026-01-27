Ministro Cordero por modelo de El Salvador: “No son replicables los supuestos fácticos”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que resulta complejo trasladar de manera directa a Chile modelos extranjeros de combate al crimen organizado, como el implementado en El Salvador, señalando que las experiencias comparadas deben analizarse con cautela y sin asumir que sus condiciones son replicables.

En el marco de la gira internacional que realiza el Presidente electo, José Antonio Kast, el secretario de Estado fue consultado en radio Infinita sobre su opinión respecto de las reuniones que el futuro mandatario y su equipo han sostenido con distintos gobiernos en materia de seguridad.

Al respecto, Cordero sostuvo que “los países pueden mirar las experiencias comparadas que deseen”, pero advirtió que ese ejercicio requiere precauciones. “Siempre que uno observa experiencias comparadas, tiene que tener cuidado con dos cosas. La primera es que no son replicables los supuestos fácticos”, señaló.

En esa línea, explicó que el análisis comparado apunta más bien a comprender los dilemas que enfrentaron otros países al momento de tomar determinadas decisiones, aun cuando las realidades no sean idénticas. “La pregunta que genuinamente uno trata de abordar es qué dilemas enfrentaron esos países para tomar decisiones de un determinado tipo, aunque exactamente la situación no sea replicable”, indicó.

El ministro añadió que una cosa distinta es erigir esas experiencias como modelos a seguir. “Yo creo que son dos cosas sustancialmente distintas. Y el caso de El Salvador es controvertido”, afirmó, precisando que dicha controversia no solo se relaciona con la forma y modo en que se han ejercido las atribuciones, sino también con otros aspectos del sistema. Cordero recordó, además, que el propio Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió que la manera en que se enfrentó el crimen organizado en su país “solo se explica en El Salvador”.

Finalmente, el titular de Seguridad Pública enfatizó que lo complejo es creer que se puede trasladar sin más un modelo de esas características a Chile, considerando que la experiencia salvadoreña ha descansado en el último tiempo en un régimen de excepción, lo que la convierte en un caso especialmente delicado desde el punto de vista de su desempeño y resultados.