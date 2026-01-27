Rescatan cuerpo de dos de las 6 personas desaparecidas en Estuario Reloncaví

Dos tripulantes fueron hallados sin vida este martes tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos. El accidente ocurrió durante la madrugada y dio origen a un amplio operativo de búsqueda encabezado por la Autoridad Marítima, con apoyo de otros organismos de emergencia.

La emergencia se produjo durante la madrugada de este martes en el sector de Ralún, en el límite de las comunas de Puerto Varas y Cochamó, cuando la embarcación “Koñimo I”, que prestaba servicios a la empresa Trusal, se hundió con ocho tripulantes a bordo.

Durante la mañana, en el marco de las labores de rebusca submarina, fue recuperado el cuerpo de uno de los trabajadores que permanecían desaparecidos. Así lo informó el gobernador marítimo, Mario Besoain, quien señaló que “tenemos en este minuto, en desarrollo, el rescate de una de las personas (…) está siendo recuperada desde el interior de la nave”, precisando además que “en este minuto nos encontramos efectuando tareas de rebusca submarina de las personas desaparecidas”.

Posteriormente, y en medio de las intensas labores de búsqueda desplegadas durante la jornada, se confirmó el hallazgo de un segundo cuerpo. Según informó Radio Bío Bío, hasta ahora no se ha entregado la identidad de la persona encontrada.

Respecto a los tripulantes rescatados con vida, Besoain indicó que “se encuentran bien” y que sus declaraciones “van a ser parte de una investigación que ya se ha dispuesto por parte de la Autoridad Marítima”. Agregó que “las causas van a ser determinadas a través de este trabajo investigativo” y que “todos los trabajadores que estaban a bordo están identificados”.

En cuanto a los recursos desplegados, el gobernador marítimo detalló que en el lugar operan “tres patrulleras, un equipo importante de personal de buzos y apoyo de particulares con equipos que están realizando tareas submarinas”. A ello se suma un puesto de mando en tierra, liderado por la Capitanía de Puerto de Cochamó, con apoyo de Senapred y otros organismos de emergencia, como el bote salvavidas.

Finalmente, la Autoridad Marítima confirmó que la ubicación de la nave hundida ya fue localizada, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con las cuatro personas que permanecen desaparecidas.