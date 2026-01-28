Cathy Barriga llama a “ponerse del lado de la persona que está siendo acusada injustamente”

A pocos días de enfrentar la audiencia de preparación de juicio oral, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a las querellas presentadas en su contra por presuntos delitos cometidos durante su gestión, asegurando que las imputaciones deben ser probadas y llamando a “ponerse del lado de la persona que está siendo acusada injustamente”.

Barriga enfrenta acusaciones por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, entre otros delitos, en causas impulsadas tras su salida del municipio. En ese contexto, el Consejo de Defensa del Estado solicitó una pena total de 37 años de presidio, mientras que la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 2 de febrero.

En una entrevista televisiva, la exjefa comunal cuestionó el origen de las acciones judiciales, apuntando al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien interpuso la querella. “Hay personas que tienen que usar tu nombre para nacer”, sostuvo, agregando que ella no ha construido su trayectoria a partir de descalificaciones. “Yo no he construido ninguna historia, en la vida nunca he tenido que hablar mal de nadie”, afirmó.

Asimismo, Barriga señaló que su intervención pública buscaba apelar al respeto y la dignidad frente al proceso judicial que enfrenta. “Siento que ese llamado es para poner el punto por el respeto, la dignidad (…) y se pongan en el lado de la persona que está siendo acusada injustamente”, indicó.

La exalcaldesa también sostuvo que las querellas cuentan con un “querellante patrocinante” que impulsa las acciones legales, asegurando que en este caso dicho rol recae en el actual jefe comunal. A su juicio, el proceso se habría construido para reforzar determinadas medidas cautelares. “Esto se crea para darle peso a una cosa y para tener cautelares que estén adecuadas a lo que él está solicitando”, señaló.

Finalmente, Barriga diferenció entre errores administrativos y delitos, recalcando que estos últimos deben ser acreditados en el proceso judicial. “Los errores administrativos ocurren siempre en todas las municipalidades. Los delitos son otra cosa y los delitos los tienen que probar”, concluyó.