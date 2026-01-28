Juego de tronos: el sigiloso acercamiento entre el PS, el PPD, la DC y las derechas

Luego del encuentro entre los partidos del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana –cita en la que se excluyó al Frente Amplio y el Partido Comunista–, la tensión entre los dos bloques oficialistas se trasladó hasta el Congreso, a propósito de las negociaciones para eventuales acuerdos administrativos a partir del próximo 11 de marzo.

Se trataría de uno de los primeros coletazos políticos tras la ruptura, que podría materializarse en coordinaciones entre la centroizquierda y partidos de derecha para definir la gobernanza del Parlamento, sin considerar al eje FA-PC. Ello supondría definir rotación en las comisiones –cruciales para el ritmo de tramitación legislativa– y la alternancia en las presidencias y vicepresidencias tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado en los próximos cuatro años.

El congelamiento de las relaciones entre las colectividades oficialistas dejó espacio para que un sector de la derecha se abriera a la posibilidad de articular mayorías de cara al próximo período. En ese contexto, las bancadas del Partido Republicano, la UDI y Renovación Nacional, junto con el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, han sostenido conversaciones preliminares para explorar un eventual diseño.

Fuentes al tanto de las tratativas señalaron que, en ese marco, “han comenzado a circular propuestas de exclusión”, que apuntan no solo a dejar fuera al PC y FA, sino que también a los libertarios, quienes optaron por no integrar el Gobierno de José Antonio Kast.

Si bien se trataría de conversaciones informales, desde la bancada del FA no tardaron en reaccionar ante los posibles acuerdos.

“Nosotros hemos planteado la unidad de todo el sector que apoyó a Jeannette Jara. Entendemos que hay una reconfiguración dentro de Socialismo Democrático, que busca fortalecerse, y está bien. A mí igual me cuesta entender por qué un pacto administrativo debiera darse en alianza con la derecha y no en alianza con todo el sector que va a ser la oposición. Y lo digo porque pareciera que lo que se dice es que, mientras Socialismo Democrático va a ser una ‘fuerza dialogante’, el Frente Amplio al parecer no lo sería. No me parece y nosotros (FA) hemos dicho que vamos a hacer una oposición responsable”, dijo la diputada y jefa de bancada frenteamplista, Lorena Fries.

Cabe recordar que desde el FA y el PC criticaron a las bancadas del Socialismo Democrático por su postura en la votación de la Ley Naín-Retamal. Pese a los desencuentros, en los último días líderes de la centroizquierda han desdramatizado la idea de constituirse como dos oposiciones durante el próximo Gobierno.

“La convivencia no ha sido fácil, pero tampoco podríamos hablar de que hoy estamos en un quiebre. Lo que hay es una crisis, develada tal vez por una situación dolorosa para Gustavo Gatica, a propósito del veredicto que se conoció hace un par de semanas, donde hubo una serie de imputaciones”, señaló el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien agregó que “en definitiva, lo que existe son distintas apreciaciones respecto de cómo enfrentar y caracterizar la nueva oposición. Es una discusión que yo creo que está abierta”.

“Sin vetos, ni exclusiones”

En esa línea, algunos parlamentarios del Socialismo Democrático han desestimado la opción de pactar con la derecha, independientemente de las tensiones que han manifestado las directivas de los partidos, tras suspender su participación en instancias políticas con el resto de la alianza.

“Es normal en este tipo de instancias leer sobre todo tipo de especulaciones y acuerdos, por extraños que estos suenen. Desde la bancada de diputadas y diputados del PS siempre hemos puesto como prioridad la unidad de la izquierda en este tipo de discusiones, porque somos conscientes del rol que nos corresponde jugar y la importancia, en este momento en particular, de construir la más amplia articulación en el objetivo de defender leyes y políticas públicas que han significado avances en la vida de las personas”, dijo a El Mostrador el diputado PS Juan Santana.

El también jefe de la bancada socialista agregó que están convencidos de que “la posibilidad de un acuerdo general –tal como ocurre en el Senado– para dotar de gobernabilidad a la Cámara debe ser abordado sin vetos ni exclusiones previas de las fuerzas políticas que tienen representación. Algo distinto a ello no solo no es un acuerdo general, sino que además es una decisión estrictamente política y excluyente. Y en eso los socialistas no vamos a estar”.

Por su parte, el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, afirmó que hasta el momento ha habido conversaciones con varias fuerzas políticas, pero ningún ofrecimiento en concreto. “No nos cerramos a dialogar con nadie en la búsqueda del mejor acuerdo de gobernabilidad, para la integración de comisiones y de la presidencia de la Cámara”, puntualizó.

Los movimientos del PDG

Fuentes del Congreso señalan que explorar diferentes fórmulas de gobernabilidad permitiría no depender del llamado “pirquineo” de votos, espacio donde además la bancada del Partido de la Gente (PDG) cumplirá un rol “bisagra”, a propósito de los 14 diputados que ingresarán a la Cámara a partir del 11 de marzo.

Desde el partido de Franco Parisi ya han activado una serie de conversaciones con sectores de derecha y la centroizquierda, con el objetivo de establecer relaciones formales con las diferentes bancadas.

El diputado del PDG Juan Marcelo Valenzuela afirmó que como partido están “cumpliendo en tiempo y forma respecto a lo que nos hemos planteado, que es conversar con los distintos sectores políticos”. El parlamentario añadió que su objetivo es instalar el hecho de “que hoy día hay una fuerza de clase media y clase media emergente que no había sido escuchada por los sectores políticos y que hoy tiene voz”.

“La bancada tiene 14 diputados, un número mágico que permite hacer mayoría tanto por un lado como por el otro, desde el punto de vista administrativo, por lo cual uno de los factores relevantes tiene que ver con la valoración que le den esas bancadas a los distintos sectores, que entiendan que jugamos un rol estratégico además, porque somos un partido tremendamente pragmático, que está buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, no tenemos sesgos ideológicos que nos limiten conversar”, declaró.

Sectores de la centroizquierda reconocen en el PDG un factor importante para lograr las mayorías en la Cámara. Un eventual pacto entre las futuras oposiciones, más el PDG, permitiría alcanzar los 79 votos.

“Para nosotros hoy es muy importante continuar con este acuerdo administrativo junto al actual oficialismo y, por supuesto, el PDG. Creo que la DC y el PDG aportan la mirada de centro, de moderación, de progreso, junto al Socialismo Democrático y, por supuesto, también los demás integrantes del oficialismo. Creo que esa debe ser nuestra mirada. Esperamos que esto pueda tener frutos. Pero al mismo tiempo, siendo este nuestro primer esfuerzo, nuestra voluntad, estamos buscando la fórmula de que nuestra mirada no quede debajo de la mesa”, dijo a El Mostrador el diputado DC Héctor Barría.