Marcelo Mella, analista: visita de Kast a R. Dominicana y El Salvador “es una pérdida de tiempo”

En medio de la gira por América y el Caribe del Presidente Electo, José Antonio Kast, y que lo tienen por estas horas en Ciudad de Panamá (participando del Foro Económico Internacional), el analista político Marcelo Mella calificó las paradas en República Dominicana y El Salvador como “una pérdida de tiempo”.

Parte de la agenda de Kast, cabe recordar, está en buscar referentes para reforzar su programa de seguridad, en particular para combatir la migración irregular y el crimen organizado. Para esos fines visitó la frontera dominicana con Haití, y este jueves partirá al encuentro de Nayib Bukele para conocer la experiencia de Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot).

En conversación con Al Pan Pan, el director del Departamento de Estudios Políticos de la Usach, valoró la visita de Kast a Panamá, “porque ahí va a conversar con otros jefes de Estado y va a tocar problemas que son de larga data en América Latina, como es la falta de integración regional. Me parece que es importante que eso lo haga el presidente. Cuanto antes, mejor”.

“Pero en las otras dos visitas, me parece que es el mismo efectismo que se le dedicaba a Gabriel Boric al inicio de su mandato cuando asumió el año 2022“, criticó a renglón seguido, afirmando que están condenadas “a envejecer mal las fotografías con líderes radicales”.

“La mega cárcel en El Salvador es una experiencia que realmente es estrambótica para la realidad chilena. Aquí el presidente Kast tendrá que tomar decisiones: o, igual que Boric, se dedica a entregar señales, hacer gestos performáticos; o bien se dedica a resolver los problemas que tenemos“, urgió el analista.

En ese contexto, afirmó que “el autoritarismo es débil en largo plazo, y lo estamos viendo con Donald Trump”. Por lo mismo, afirmó que sería un problema importante “si el presidente opta por fotos con Milei con la motosierra, con Bukele en la cárcel Cecot, o con otro líder radical”.

Asimismo, explicó que en particular la visita a El Salvador puede ser leída como un guiño al ala más radical de la derecha, que será dirigida por el Partido Nacional Libertario. “Ya se ha visto que Johannes Keiser ha tenido declaraciones un poquito agridulces respecto al gobierno, el futuro gobierno”, anotó.

Mella calificó el ambiente social en Chile como uno en búsqueda de “soluciones rápidas y radicales”, por lo que efectivamente puede suceder que la estrategia de Kast tenga efecto en el corto plazo. No obstante, “estoy convencido que en el largo plazo no envejece bien“.

“Si el tenor del gobierno del presidente Kast va a ser vincularse a líderes radicales, claramente eso tiene en largo plazo mal pronóstico“, sentenció.