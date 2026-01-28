Tras siete años, Congreso despacha a ley la modernización del sistema de inteligencia

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que moderniza y fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), despachándolo definitivamente para su promulgación como ley de la República. La iniciativa fue respaldada por 107 votos a favor, ninguna abstención y solo tres abstenciones, tras más de siete años de tramitación legislativa.

El texto fue ratificado en su forma final luego de que el Senado aprobara por unanimidad el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias existentes entre ambas cámaras, habilitando así su despacho a ley.

La norma busca reforzar la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública mediante la modernización del SIE, actualizando la estructura, la coordinación y las funciones de los organismos que lo integran. Entre sus objetivos está anticiparse a riesgos, amenazas y vulnerabilidades que afectan la seguridad del Estado, promover la planificación estratégica y fortalecer herramientas operativas, bajo mecanismos de control establecidos en la propia ley.

El proyecto también incorpora un estatuto especial para el personal de inteligencia, nuevos mecanismos de planificación e instrumentos técnicos para la obtención de información, y establece controles externos que incluyen a la Contraloría General de la República, a los tribunales de justicia y a la Cámara de Diputados, con el fin de resguardar la legalidad y el respeto a derechos fundamentales.