Confirman presencia de mosquito que transmite el dengue en bodegas del Aeropuerto de Santiago

El Ministerio de Salud confirmó este jueves la presencia de un ejemplar del mosquito Aedes aegypti en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la Región Metropolitana, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia y control sanitario. La confirmación fue realizada por el Instituto de Salud Pública (ISP), tras el análisis taxonómico de una muestra detectada por personal del recinto aéreo.

La autoridad sanitaria precisó que el Aedes aegypti es un vector reconocido internacionalmente por transmitir enfermedades como dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. No obstante, se reiteró que hasta la fecha no existen casos de arbovirosis autóctonos en Chile continental, registrándose solo tres casos importados durante 2026.

Con este hallazgo, se reforzó la alerta sanitaria que actualmente rige desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, la que contempla protocolos de vigilancia epidemiológica activa para identificar de manera oportuna posibles cuadros febriles compatibles con enfermedades transmitidas por este mosquito.

CONFIRMADO: ISP determinó la presencia de un Aedes aegypti en bodegas del Aeropuerto AMB.

El Seremi (s) y la jefa de emergencias sanitarias Minsal, informan refuerzo del protocolo de vigilancia y control para proteger.

La prevención en los hogares es clave. pic.twitter.com/SqHjsHLK5P — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) January 29, 2026

Desde la Seremi de Salud Metropolitana detallaron que el protocolo activado incluyó la inspección de inmuebles del aeropuerto, la búsqueda y eliminación de posibles criaderos, así como la aplicación de control químico en zonas abiertas y cerradas. Además, se inició un seguimiento sanitario del personal aeroportuario, con foco en la detección temprana de síntomas.

La doctora Estér Aylwin, representante de la autoridad sanitaria, destacó la importancia del hallazgo, señalando que “encontrar un espécimen en un recinto de más de mil hectáreas refuerza nuestra convicción de que la vigilancia permanente y el trabajo coordinado en terreno son vitales para mantener nuestras fronteras sanitarias”.

Por su parte, el seremi subrogante de Salud RM, Roberto Acosta, explicó que las medidas se mantendrán activas durante los próximos días, con un refuerzo de la vigilancia en la red asistencial pública y privada, incluyendo el monitoreo de servicios de urgencia y la revisión periódica de notificaciones clínicas.

La autoridad sanitaria también recordó los principales síntomas de alerta asociados a estas enfermedades, entre ellos fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroocular, sarpullido y malestar general. En el caso del dengue, se advirtió sobre signos de mayor gravedad como dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas.

Finalmente, el Minsal hizo un llamado a reforzar la prevención a nivel domiciliario, evitando la acumulación de aguas estancadas, eliminando recipientes en desuso, manteniendo tapados los depósitos de agua y revisando canaletas y rejillas, con el objetivo de reducir el riesgo de reproducción del vector.