Más de 240 mil personas tienen credencial de cuidador del programa Chile Cuida

Más de 240 mil personas han accedido a la credencial de persona cuidadora en el marco del programa Chile Cuida, según se informó este jueves durante el Segundo Encuentro Nacional de la iniciativa, encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La actividad fue inaugurada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y tuvo como objetivo realizar un balance del programa y dar cuenta de sus principales avances. El encuentro se desarrolla tras la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Cuidados, normativa que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

En ese contexto, la ministra Toro destacó que la nueva legislación reconoce el derecho al cuidado y establece obligaciones para el Estado. “Lo que hoy día tenemos es una ley que establece el derecho al cuidado, que establece obligaciones para el Estado, que establece el principio de progresividad y no regresión”, señaló, recalcando que los avances en cobertura y apoyos no pueden retroceder.

Por su parte, la subsecretaria Gallegos informó que más de 240 mil personas han recibido la credencial de persona cuidadora, lo que les permite acceder a los distintos servicios que ofrece el programa. Además, anunció la creación del Kit Chile Te Cuida, que contempla la entrega de insumos para el autocuidado, el acceso a un centro virtual de atención y acompañamiento, y atenciones psicológicas dirigidas a personas cuidadoras.

A la instancia también asistió la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien valoró el desarrollo del sistema y recordó sus antecedentes. “Hemos recogido esta semilla que plantó la expresidenta Michelle Bachelet hace 10 años con la Red Local de Apoyos y Cuidados, avanzando en este cuarto pilar de la protección social”, afirmó.

Reafirmamos que el cuidado no es un asunto privado o individual, sino una responsabilidad colectiva que el Estado debe asumir con decisión política. Nos reunimos en el Centro Cultural Espacio Matta en la comuna de La Granja, en el Segundo Encuentro Nacional Chile Cuida, para… pic.twitter.com/bXzT8daMU9 — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) January 29, 2026

Finalmente, la ministra Toro subrayó que la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados será una tarea del próximo gobierno, señalando que existen obligaciones legales y presupuestos comprometidos que permitirán que durante este año el sistema llegue a todas las comunas del país, tal como lo establece la normativa.