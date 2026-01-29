PNL no descarta sumarse al gobierno de Kast y asegura que decisión se evaluará “según el mérito”

El diputado electo del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi, afirmó que la colectividad no descarta integrarse al gobierno del Presidente electo José Antonio Kast en el futuro, señalando que una eventual incorporación dependerá del desarrollo del Ejecutivo, del momento político y de las necesidades del país.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Karlezi explicó que la decisión del PNL de no sumarse al gobierno entrante no es definitiva y que será evaluada con el paso del tiempo. “El futuro del gobierno y el futuro del gabinete depende del desarrollo y la dirección que tome”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el partido mantiene ambiciones políticas y que cualquier eventual acercamiento será analizado en función del contexto. “Si hay un espacio a futuro, en seis meses, en un año, en cinco años, nadie sabe, por supuesto que se analizará el mérito, el momento y las necesidades del país”, afirmó.

El diputado electo agregó que el PNL no adopta una postura de rechazo permanente frente al Ejecutivo. “La gente tiene que entender y ver que el Partido Nacional Libertario no es un niño amurrado. Es un partido que tiene una orientación hacia el poder”, indicó, agregando que la colectividad busca impulsar “ajustes importantes” para el país.

Karlezi también descartó que exista una división interna en el partido tras los cuestionamientos del diputado Cristián Labbé, quien ha manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión de no integrarse al gobierno. Según afirmó, la postura definida por la directiva ha sido respetada por las bases.

“Yo no veo ese quiebre interno que han visto algunos”, sostuvo, añadiendo que desde que se optó por no formar parte del Ejecutivo, la militancia del partido ha aumentado. “Desde que decidimos no ser parte de este gobierno, la militancia en vez de bajar subió”, aseguró.

Finalmente, Karlezi enfatizó que cualquier eventual acercamiento deberá ser impulsado desde el propio Ejecutivo. “Si es que en un futuro se nos acerca el gobierno, se analizará en su momento y se tomará la decisión”, concluyó.