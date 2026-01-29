Posible salida de Jeannette Jara del PC mantiene en alerta al partido

La agenda en la cúpula del Partido Comunista (PC) estaría enfocada en frenar la salida de la tienda de Jeannette Jara. Esto luego de que la excandidata presidencial anunciara que su permanencia estaba en reflexión.

A mediados de este mes, Jara comentó la carta firmada por los ministros Jaime Gajardo, Nicolás Cataldo y Camila Vallejo, correligionarios en la tienda. En esta, los tres solicitaban a la dirección del partido que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se retractara de sus declaraciones en donde acusó la existencia de un “montaje” en su contra a raíz del caso Farmacias Populares, además deslizando que Vallejo y Gajardo serían parte de la misma.

Al respecto, Jara comentó que “nunca ha sido fácil [la relación con Jadue]. Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”. Consultada si esa reflexión incluía su futuro en la colectividad, confirmó: “Sí, entre otras cosas“.

A lo anterior, agregó estar “en un proceso que lleva tiempo. No es secreto para nadie lo difícil que fue la campaña para mí en términos de la relación con mi propio partido”. Según fuentes cercanas a la exministra, ella habría quedado enfadada con el despliegue de líderes del partido durante su campaña. En particular, reflotan los nombres de su presidente, Lautaro Carmona; el dirigente y exasesor del Ministerio del Interior Juan Andrés Lagos; y el del propio Jadue.

“Yo creo que hay momentos en los cuales uno tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad los efectos que esto tiene en el mundo de las ideas, como también en el sentir, en cómo uno se siente cómoda o no en un espacio“, agregó, agradeciendo la disposición de la militancia comunista con su campaña, aunque aclarando que su decisión será tomada “en algún momento”, sin ponerle fecha.

Dirigentes del PC muestran su disposición a conversar

Desde el propio partido aseguran que las declaraciones de Jara encendieron las alarmas en la interna, y en donde algunos personeros le escribieron para pedirle una charla sobre su opción. No obstante, aún nada se ha acordado.

El timonel de la tienda, por su parte, estaría buscando recomponer relaciones con la militante. “Creo que tiene una capacidad y cualidad desde el punto de vista personal, además de una historia que la hacen un liderazgo transversal de mucho interés, de mucha significación, de mucha ascendencia. Ojalá toda esta experiencia lograda sea un acumulado con vista a seguir potenciando las futuras tareas políticas del país que vienen hacia adelante”, afirmó Carmona durante la tarde de ayer en conversación con el medio Turno.

Sus palabras hacen eco de lo expresado por la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. En conversación con Radio 13C hace dos semanas, afirmó que espera “tener una conversación como corresponde, con mucha fraternidad como ella lo señaló. Muy descarnada, pero con mucha fraternidad“.