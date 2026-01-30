Déficit fiscal 2025 escala y obliga a recorte: Hacienda reconoce brecha estructural cercana al 3%

El Ministerio de Hacienda presentó el balance fiscal preliminar de 2025 con un resultado peor al proyectado. El déficit efectivo alcanzó el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a cerca de $9,5 billones, superando el 2,0% estimado en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP). La exposición fue encabezada por el ministro Nicolás Grau y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Según explicó la autoridad, el principal factor detrás del desvío fue la menor recaudación tributaria. Los ingresos no mineros se ubicaron en 16,4% del PIB, por debajo del 16,8% de 2024 y en su nivel más bajo desde 2014 —excluyendo el año de pandemia—. En el último trimestre del año, los ingresos cayeron en torno a 3,4%, arrastrados por una baja relevante del impuesto de primera categoría y por menores pagos de grandes empresas no mineras.

Desde Hacienda subrayaron que el gasto ejecutado fue menor al autorizado en la Ley de Presupuestos, por lo que el mayor déficit responde principalmente al lado de los ingresos. A ello se sumaron factores macroeconómicos, como la apreciación del tipo de cambio y la menor tributación de no residentes.

En este contexto, el ministro Grau anunció medidas correctivas. La principal es un recorte preventivo del gasto público del orden de $800 mil millones —cifra que luego fue precisada en torno a US$920 millones—, con el objetivo de facilitar la transición fiscal hacia la próxima administración y contener el deterioro de las cuentas públicas. El ajuste considerará partidas tanto bajo como sobre la línea presupuestaria.

Junto con ello, el titular de Hacienda confirmó la conformación de una comisión de expertos para analizar la evolución de la recaudación del impuesto a la renta no minera, con foco en grandes contribuyentes y en determinar si la caída observada responde a factores transitorios o estructurales. La definición de sus integrantes quedará en manos del próximo gobierno.

Un elemento adicional tensionó el diagnóstico fiscal. Grau reconoció que el déficit estructural de 2025 —que ajusta el resultado efectivo por el ciclo económico y el precio del cobre, y que es la base de la regla fiscal— rondará el 3%, muy por encima del 1,6% proyectado por la Dipres en el último IFP. La cifra definitiva será informada en el cuarto IFP, programado para el 12 de febrero.

Pese a este escenario, Hacienda destacó como punto positivo la estabilización de la deuda pública, que cerró el año en 41,7% del PIB, el mismo nivel de 2024 y menor a lo anticipado en proyecciones previas. Según el ministro, este resultado se explica por un mayor crecimiento económico y un tipo de cambio favorable, factores que compensaron parcialmente el impacto del mayor déficit.