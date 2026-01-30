“Ella me pidió que interviniera directamente”: Luis Hermosilla vuelve a cargar contra fiscal Parra

Tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada este viernes, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener el arresto domiciliario total para el abogado Luis Hermosilla, imputado en el denominado caso Factop-Audio por delitos de soborno, lavado de activos y tributarios. Al salir del Centro de Justicia, Hermosilla anunció que apelará la decisión, argumentando que es “inverosímil” pensar que representa un peligro de fuga, y añadió que acudirá a la Corte de Apelaciones para revertirla.

Ya fuera de la audiencia, el abogado centró sus críticas en la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien lleva la investigación. “Ella puede hacer lo que quiera. La verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación”, declaró.

Entre sus declaraciones, Hermosilla confirmó que insistirá en su petición para que la fiscal declare, acusándola de mentir sobre la naturaleza de sus contactos: “Ella no solo me mandó su currículum, me pidió que interviniera con ministros de la Corte que ella misma me indicó, insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que ella misma me había solicitado“.

En esta línea, el abogado defendió las gestiones que realizó, incluso para la propia Parra, como una práctica habitual. “Todos ellos buscaban, de alguna manera, tener que sus antecedentes llegaran al Ministerio de Justicia con la autoridad que correspondiera. Lo mismo que hizo la señora Lorena Parra”, justificó.

Sobre los vínculos con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, hoy formalizada, Hermosilla se deslindó señalando que “eso es un procedimiento distinto sobre el cual no conozco los antecedentes”.

Respecto a otros imputados en el caso, el tribunal también mantuvo el arresto domiciliario total para la abogada Leonarda Villalobos, aunque autorizándole salidas laborales dos veces por semana. Para el empresario Álvaro Jalaff se decretó arresto domiciliario nocturno, mientras que Luis Flores queda con arraigo nacional y firma quincenal.