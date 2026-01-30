Gobierno anuncia bonos de 150 y 10 UF para damnificados por incendios forestales

El Gobierno anunció la entrega de dos nuevos bonos de apoyo para las personas damnificadas por los incendios forestales en la Región del Biobío. Se trata de un beneficio de 150 UF, destinado a familias que están autoconstruyendo viviendas de emergencia, y otro de 10 UF, orientado a quienes se encuentran acogidos en casas de familiares.

Los anuncios fueron realizados este viernes por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante un punto de prensa en la sede regional de Senapred, tras su visita a Lirquén, una de las zonas más afectadas por los siniestros.

Según detalló la autoridad, el bono de 150 UF será entregado a través de un bolsillo electrónico especial para la autoconstrucción y se pagará en tres cuotas, con el fin de verificar el avance de las obras. “Esto significa que en las zonas donde no se instalen viviendas de emergencia, van a poder acceder a este bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que va a tener un monto total de 150 UF”, explicó Elizalde.

El ministro recalcó que estos recursos no apuntan a una solución definitiva, sino a cubrir necesidades inmediatas de habitabilidad. “Insisto, estos recursos no son para la reconstrucción de una vivienda definitiva, son recursos para la habitabilidad de emergencia, para personas que ya están autoconstruyendo y que requieren recursos para comprar materiales”, afirmó.

Adicionalmente, el Gobierno anunció el pago de un bono de acogida de 10 UF para todas las familias afectadas que se encuentren viviendo como allegadas. “Vamos a pagar a todos los afectados el bono de acogida, de un monto de 10 UF”, señaló el secretario de Estado, precisando que el beneficio puede utilizarse como apoyo a familiares o para arriendo.

En cuanto a las ayudas ya entregadas, Elizalde informó que “hasta la fecha se han pagado 3.372 bonos de recuperación o bolsillos electrónicos de emergencia”. Agregó que el bono por afectación contempla montos que fluctúan entre los 700 mil y 1,3 millones de pesos, dependiendo del nivel de daño sufrido por cada vivienda.

“Esto es el paso previo para la recuperación o reconstrucción definitiva. La primera tarea es combatir los incendios forestales; la segunda, la búsqueda de personas que hayan fallecido; y en tercer lugar, el despeje de escombros y la demolición de viviendas cuando corresponde”, indicó. Añadió que, una vez concluido ese proceso, se avanza en la instalación de viviendas de emergencia según las necesidades detectadas.

🔵AHORA: Ministro Álvaro Elizalde realiza un punto de prensa para abordar nuevas medidas sobre las ayudas tempranas que entrega el Gobierno en el marco de la emergencia.