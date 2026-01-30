Raphael Bergoeing: gobierno de J.A. Kast tendrá “viento de cola” si precios del cobre se mantienen

A pesar de que esta jornada reportó un retroceso del 2,2% en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre registra un repunte explosivo en los mercados internacionales. Solo desde diciembre pasado, el metal ha subido un 25%, superando durante la jornada de ayer los US$ 6,35 la libra en el Comex.

Con las cifras como telón de fondo, el economista Raphael Bergoeing afirmó que “estamos en un contexto macro en el que hay viento de cola” para el próximo gobierno de José Antonio Kast, afirmando que “en términos de magnitud son mucho mayores que lo que una persona que no está metida en estos temas puede imaginar”.

En el marco de la transacción al alza del cobre, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez explicó la magnitud de la situación: “Un centavo [más en el valor] son como 130 millones de dólares al año más para el país, y cerca de 90 millones de dólares máspara el Estado”.

“Si nosotros pensamos hace menos de un año atrás, el cobre estaba entre 4 y 4,50. Es decir, dos dólares menos de lo que está hoy día. Un dólar son 100 centavos, y ahí hay 200 centavos más hoy que los que había hace un año atrás en el escenario“, explicó, no obstante también hizo la salvedad de que este escenario no tiene por qué replicarse por el resto del año.

No obstante, de ser efectivamente ese el caso, afirmó que “cambia completamente el escenario macro, no sólo en términos de actividad (…) si esto se mantuviera en el tiempo ―es decir, durante los próximos cinco años―, los problemas de deuda chilena desaparecen, y los problemas de no cumplir la reglafiscal también desaparecen“. El académico agregó que, de guardar los residuos de las transacciones cupríferas, el país se acercaría más al estado fiscal del 2006 cuando asumió la presidenta Michelle Bachelet “y tuvimos el peak durante su periodo de ahorros de fondos soberanos”.

El ‘viento de cola’, añadió’, se conjugaría bien con el perfil del próximo ministro de Economía, Jorge Quiroz, “que viene más del mundo micro, y conecta entonces su conocimiento de los distintos sectores con la agenda que tuvo el ministro Grau de permisología, y es capaz de profundizarla, implementarla, y ampliarla al mundo ambiental”.

“Todo eso se junta. Y sí, yo creo que es un escenario ―no sé si es el mejor, porque es difícil comparar― claramente uno mucho más favorable que lo que yo recuerdo, al menos desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet”.

Con respecto al nivel de crecimiento de la última década, cercana a un promedio del 2%, Bergoeing aseguró que corresponde a una cifra “mediocre”. Sin embargo, también hizo el contraste que una economía de esas características no es una ‘que se cae a pedazos’.

“Un país se cae a pedazos cuando va de más a menos y se acerca a crecer cero, incluso negativo. Pero sí un crecimiento absolutamente mediocre, que no permite cerrar la brecha con los países más avanzados, y mediocre en un sentido literal de diccionario, en términos de que está en el medio, porque era igual al crecimiento promedio de América Latina”, sentenció.