Mañana sigue formalización contra Alberto Larraín y otros exdirectivos de ProCultura

Cerca de las 17 horas finalizó la primera jornada de formalización en la causa ProCultura, en contra de cinco de sus directivos, encabezados por el psiquiatra Alberto Larraín, quien fue detenido anoche, al igual que sus colaboradores.

En particular, la orden de detención solicitada por la Fiscalía Regional de Antofagasta fue debido al programa de prevención de suicidios “Quédate”, por medio del cual el Gobierno Regional de Santiago traspasó mil 683 millones de pesos a la fundación ProCultura por asignación directa, en 2022.

Debido a ello, se inició una investigación por fraude al fisco, delito por el cual fueron formalizados Larraín, así como María Constanza Gómez (representante legal de la fundación ProCultura), María Teresa Abusleme (directora de estudios), Evelyn Magdaleno (exdirectiva del Gobierno Regional) y Gabriel Prado, quien pese a ser funcionario de ProCultura, trabajaba en el Gobierno Regional.

Respecto de este, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago alcanzó a dictar las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, luego de los antecedentes entregados en la audiencia por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar.

Mientras prosigue el debate respecto de las demás personas imputadas, estas (Gómez, Magdalena y Abusleme) fueron enviadas a la cárcel de San Miguel, donde también se encuentra detenida la exministra Ángela Vivanco, mientras que Larraín quedó recluido en el anexo capitán Yáber, donde también se encuentran presos, entre otros, los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos, así como Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, actualmente condenado a 17 años de prisión.