Desde su segunda estadía en el anexo penitenciario Capitán Yáber, el abogado Eduardo Lagos, donde cumple prisión preventiva por cohecho y lavado de activos en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”, una arista del caso Audios se investiga, reveló parte de la estrategia de su defensa judicial y lanzó duras acusaciones contra exaliados y el Ministerio Público.

El abogado y exdiputado radical Eduardo Lagos afirmó, en entrevista con La Tercera, que existe una obsesión de la Fiscalía por incriminar a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, vulnerando el principio de objetividad. Asimismo, descartó pagos a la jueza para influir en sus fallos, y calificó como un “traidor” y un “Judas” a su exsocio de su firma de abogados, el también exdiputado Gabriel Silber, esposo de la senadora PPD Loreto Carvajal, que también está siendo investigada por presuntas coimas.

Silber, en tanto, ha esquivado la formalización, dado que se convirtió en cooperador eficaz del Ministerio Público, lo mismo que los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, así como el cambista Harold Pizarro quienes, a diferencia del exparlamentario, sí fueron imputados y se encuentran bajo arresto domiciliario.

“Gabriel (Silber) quien me acompañó a entregarme al OS-7 de Carabineros cuando supimos de esta orden de detención que había en nuestra contra. Así de traidor, un judas. Fue una decepción tremenda. Él lo único que ha estado haciendo es entregar información que no va a ser verificada”, afirmó Lagos en la entrevista.

Además, Lagos afirma haberse acogido a un convenio de colaboración con la Fiscalía para denunciar un “hecho nuevo” que involucra en un complot a la senadora Loreto Carvajal (pareja de Silber) para destituir al ministro Diego Simpertigue.

Según el imputado, la parlamentaria “ayudó a destruir la carrera” del magistrado, un acto que Lagos califica como algo que “no tiene nombre”.

“Es una denuncia que me expone, pero es muy seria. Lo conversé con mis cercanos y créame me duele haberlo hecho, pero lo que la senadora Carvajal le hizo al ministro Simpértigue no tiene nombre. (… ) Ella complotó para destituir a un ministro de los más destacados del Poder Judicial. Ayudó a destruir su carrera”, señaló Lagos.

“Nunca voy a decir que compré un fallo porque no lo hice“

En la entrevista Lagos niega haber comprado fallos, asegurando que el recurso de protección a favor de Belaz Movitec contra Codelco se ganó por su correcta confección y que “cualquier estudio habría ganado ese caso” sin necesidad de sobornos.

“Yo nunca voy a decir que compré un fallo porque no lo hice. Lo que quería explicar ahí paso a paso era cómo confeccionamos el recurso de protección, cómo era el contrato de Codelco con CBM y cómo cualquier estudio habría ganado ese caso, sin tener la necesidad de pagar una coima”, señaló

Aunque admite que su estudio sí entregó dinero a la pareja de Vivanco, a Gonzalo Migueles, se negó a dar detalles a la prensa, aunque descartó que fueran pagos a la exjueza y afirmó que explicará el motivo de los pagos ante el tribunal el próximo 10 de febrero.

Asimismo, definió su relación con la exjueza como de “admiración” y “cordialidad”, descartando que las reuniones sociales o viajes impliquen un delito, señalando que otros ministros de la Corte Suprema también participaban de esos encuentros sin ser cuestionados.

“Voy a colaborar con encontrar la verdad, pero nunca voy a aceptar responsabilidad en un soborno, porque no he pagado ni un peso ni a la señora Vivanco, ni a ningún otro ministro. Yo no estoy diciendo que soy inocente. Yo tengo cierta cuota de responsabilidad, ¿tú crees que no he hecho un examen interno de cuáles son los errores que cometí?”, sostuvo.

Asimismo, Lagos lanzó severas críticas ontra el fiscal Marcos Muñoz Becker, a quien acusó de falsificar una declaración en la que supuestamente Lagos admitía el pago de coimas.

Lagos sostuvo que dicha acta no está firmada y fue redactada “a medida” por el fiscal para perjudicar a Vivanco. Además, denunció haber sufrido “trato vejatorio” durante su interrogatorio, permaneciendo 11 horas con grilletes y sin acceso a agua.