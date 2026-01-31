Susana Sierra: “En Chile nos fuimos al otro extremo: pasamos del susto al compliance burocrático”

En su paso por La Mesa, Sierra advierte que la implementación de la Ley de Delitos Económicos llevó a muchas empresas a confundir prevención con papeleo. Dice que cuando el compliance se transforma en un checklist burocrático, pierde impacto, credibilidad y capacidad real de prevenir abusos.

Evaluación del “boom” de compliance en Chile

La experta en gobierno corporativo Susana Sierra explica que, tras la implementación de la Ley de Delitos Económicos, muchas empresas chilenas pasaron de estar “asustadas” a adoptar un enfoque excesivamente burocrático de compliance , centrado en papeleo y checklists más que en prevención efectiva.

La experta en gobierno corporativo explica que, tras la implementación de la Ley de Delitos Económicos, muchas empresas chilenas pasaron de estar “asustadas” a adoptar un enfoque , centrado en papeleo y checklists más que en prevención efectiva. Crecimiento de formalismos sin sentido

El análisis señala que en 2025 proliferaron manuales, matrices de riesgo y documentos que no necesariamente reflejan riesgos reales del negocio, generando una falsa sensación de seguridad y desgaste interno en las organizaciones.

El análisis señala que en 2025 proliferaron manuales, matrices de riesgo y documentos que no necesariamente reflejan riesgos reales del negocio, generando una y desgaste interno en las organizaciones. Confusión entre cumplir y prevenir

Sierra afirma que muchas empresas confunden cumplir con la normativa con prevenir abusos reales , lo que puede debilitar la capacidad de anticipar comportamientos éticos cuestionables y entorpecer la efectividad del compliance real.

Sierra afirma que muchas empresas confunden cumplir con la normativa con , lo que puede debilitar la capacidad de anticipar comportamientos éticos cuestionables y entorpecer la efectividad del compliance real. Déficit de sentido común

En su intervención, la especialista aclara que muchos de los escándalos corporativos o judiciales recientes no requerían nuevas leyes para ser detectados: lo que faltó fue mirar de frente y preguntar , en vez de esconderse tras documentos.

En su intervención, la especialista aclara que muchos de los escándalos corporativos o judiciales recientes no requerían nuevas leyes para ser detectados: lo que faltó fue , en vez de esconderse tras documentos. Perspectiva hacia 2026

Mirando al futuro, Sierra plantea que el desafío es reintegrar el compliance como mecanismo estratégico y adaptado a la realidad de cada empresa, alejándose de la burocracia por la burocracia y abordando nuevos riesgos como la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Susana Sierra: “En Chile nos fuimos al otro extremo: pasamos del susto al compliance burocrático” Si te interesa esta información, súmate a la Comunidad El Semanal, para recibirlo📬 solo necesitas escribir tu dirección de correo electrónico acá: