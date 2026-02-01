El “incendio” de Sedini y el debut de Claudio Alvarado (UDI) como bombero de J. A. Kast

Aquí tienes el resumen de la nota de El Mostrador:

Claudio Alvarado como “bombero político”

Desde que fue anunciado como futuro ministro del Interior, ha tenido que gestionar varias crisis comunicacionales dentro del equipo del presidente electo José Antonio Kast antes de asumir oficialmente el cargo el 11 de marzo. Polémica por declaraciones de la vocera

El foco más reciente fue una controversia generada por , futura vocera de Gobierno, al afirmar que conversaciones con la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, venían “desde hace un buen tiempo”, lo que parlamentarios oficialistas actuales criticaron por posibles riesgos para la autonomía del Ministerio Público; Alvarado salió a relativizar los plazos y orientar el debate. Gestión de otros “incendios” en el gabinete

Alvarado también ha debido atenerse a otros problemas previos, como críticas del futuro ministro de Agricultura a la administración actual, el frustrado nombramiento en Minería y cuestionamientos por posibles conflictos de interés entre ministros designados. Rol político estratégico antes del mandato

En el círculo de Kast lo ven no solo como gestor de crisis, sino como un operador político clave que maneja los mensajes y alinea a sectores frente a críticas, aprovechando su experiencia en gobiernos anteriores de Sebastián Piñera en Segpres y SUBDERE. Actividades recientes de coordinación

Mientras Kast realiza una gira internacional, Alvarado ha participado en actividades oficiales en Santiago y ha sostenido reuniones tanto para el traspaso técnico de funciones como con la directiva de la UDI para afianzar la coordinación política del próximo gobierno.

