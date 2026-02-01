El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, protagonizó esta semana un bullado incidente durante un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades en Concepción, marcando su primer gran roce público tras su designación en el gabinete de José Antonio Kast. Lo que comenzó como un diálogo con alcaldes y gobernadores sobre la emergencia habitacional, terminó en un encendido altercado con un asistente al evento.

Mientras Poduje exponía sobre los desafíos de su cartera, uno de los asistentes —sindicado por el futuro ministro como un activista medioambiental— lo interrumpió instándolo a que “hablara con la Corma” (Corporación Chilena de la Madera), en alusión a los incendios forestales.

En una entrevista con el diario El Mercurio, el futuro ministro, detalló el episodio y su visión del “activismo” medioambiental.

“Yo le dije que nosotros íbamos a priorizar la vida de las personas, íbamos a cortar los árboles que fueran amenaza de propagación de incendios, y, bueno, ahí se puso a gritar, no sé. Era un activista medioambiental, académico”, explicó Poduje en la entrevista.

Según expresó Poduje, su respuesta “fue un rayado de cancha para las personas violentas que creen que gritando van a imponer su idea por sobre el resto“, y señaló que su lealtad está con el Presidente electo y con las familias damnificadas: “No les vamos a permitir que comprometan el objetivo de la reconstrucción, que es entregar las casas a las familias que las perdieron”.

“En la política no hay que tener rencor. Con el objetivo que ha definido el Presidente Kast de recuperar el país, la tarea es tan grande que uno no se puede dar el lujo de estar enojado con los políticos, ni permitir que activistas comprometan la reconstrucción” dijo en la misma entrevista.

También manifestó que la tarea que tiene por delante es gestionar una reconstrucción en el sur que se estima costará 500 millones de dólares, de forma paralela a la reconstrucción pendiente en Viña del Mar, además de la meta gubernamental de construir 400.000 viviendas durante el periodo. En este contexto, el futuro ministro reafirmó que la seguridad habitacional y la protección de la vida humana estarán por encima de cualquier activismo.

Y agregó al ser consultado por su rol de comentarista en programas de televisión: “Tengo que trabajar con todos los parlamentarios, me tengo que entender con ellos. Hay que hacer las paces con quien sea necesario”.

Reconstrucción y Ley Conaf

Un punto crítico de su plan es la reconstrucción paralela. Poduje afirma que los trabajos en las zonas afectadas por incendios en el Biobío se ejecutarán simultáneamente con los de Viña del Mar.

En este ámbito, el arquitecto ha sido un duro crítico de la administración del Presidente Gabriel Boric, señalando que en Viña del Mar el 80% de la reconstrucción sigue pendiente tras dos años de catástrofe. Para el sur, estima un costo de 500 millones de dólares, reconociendo la complejidad emocional y técnica que implica demoler y reconstruir en zonas de emergencia.

El enfoque de Poduje sobre los incendios forestales trasciende la legislación vigente. Según explicó, considera que la actual Ley de Incendios es insuficiente y propone un fortalecimiento agresivo de la CONAF, dotándola de tecnología y equipos de respuesta rápida similares a los de la industria forestal privada.

Además, aboga por un aumento drástico de penas por ataques incendiarios, buscando pasar del actual 2% de condenas en Chile a un 30%, tomando como referencia el modelo español.