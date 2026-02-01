¿Quién se hace responsable por los muertos en el fuego?
Con 21 víctimas fatales confirmadas, al menos 7 mil damnificados y más de 27 mil hectáreas consumidas en el sur, luego del devastador incendio que asoló las localidades de Lirquén y Punta de Parra, la que ocurrió en medio de una desidia generalizada frente al tema.
- Cifra de víctimas y destrucción
En el megaincendio que afectó el sur de Chile se registraron 21 víctimas fatales confirmadas, más de 7 000 personas damnificadas y más de 27 000 hectáreas consumidas por el fuego, según el informe presentado en esta edición de Punto por Punto.
- Historia repetida de catástrofes
El artículo subraya que el país se ha acostumbrado a que estos episodios de incendios devastadores se repitan cada verano, arrasando comunidades, infraestructura y ecosistemas completos con gran rapidez.
- Tendencia creciente de superficie afectada
Mientras entre 1985 y 2010 se quemaban en promedio unas 54 000 hectáreas por temporada, entre 2011 y 2025 ese promedio se más que duplicó a 132 000 hectáreas, con varias de las peores temporadas de la historia concentradas en los últimos años.
- Costos humanos y económicos
Además de las vidas humanas perdidas, se destaca el impacto económico de estos desastres: un estudio del Banco Central estimó que los desastres naturales costaron en promedio un 1,2 % del PIB anual entre 1970 y 2016, una cifra considerada conservadora frente al contexto actual.
- Respuesta reactiva en vez de preventiva
La nota critica que las respuestas siguen siendo mayoritariamente reactivas —apagando incendios— en lugar de implementar políticas preventivas eficaces, lo que contribuye a que tragedias como la de Lirquén y Punta de Parra sigan ocurriendo año tras año.
