¿Quién se hace responsable por los muertos en el fuego?

Con 21 víctimas fatales confirmadas, al menos 7 mil damnificados y más de 27 mil hectáreas consumidas en el sur, luego del devastador incendio que asoló las localidades de Lirquén y Punta de Parra, la que ocurrió en medio de una desidia generalizada frente al tema.

Cifra de víctimas y destrucción

En el megaincendio que afectó el sur de Chile se registraron 21 víctimas fatales confirmadas , más de 7 000 personas damnificadas y más de 27 000 hectáreas consumidas por el fuego , según el informe presentado en esta edición de Punto por Punto .

En el megaincendio que afectó el sur de Chile se registraron , más de y , según el informe presentado en esta edición de . Historia repetida de catástrofes

El artículo subraya que el país se ha acostumbrado a que estos episodios de incendios devastadores se repitan cada verano, arrasando comunidades, infraestructura y ecosistemas completos con gran rapidez.

El artículo subraya que el país se ha acostumbrado a que estos episodios de incendios devastadores se repitan cada verano, arrasando comunidades, infraestructura y ecosistemas completos con gran rapidez. Tendencia creciente de superficie afectada

Mientras entre 1985 y 2010 se quemaban en promedio unas 54 000 hectáreas por temporada , entre 2011 y 2025 ese promedio se más que duplicó a 132 000 hectáreas , con varias de las peores temporadas de la historia concentradas en los últimos años.

Mientras entre 1985 y 2010 se quemaban en promedio unas , entre 2011 y 2025 ese promedio se , con varias de las peores temporadas de la historia concentradas en los últimos años. Costos humanos y económicos

Además de las vidas humanas perdidas, se destaca el impacto económico de estos desastres: un estudio del Banco Central estimó que los desastres naturales costaron en promedio un 1,2 % del PIB anual entre 1970 y 2016 , una cifra considerada conservadora frente al contexto actual.

Además de las vidas humanas perdidas, se destaca el impacto económico de estos desastres: un estudio del Banco Central estimó que los desastres naturales costaron en promedio un , una cifra considerada conservadora frente al contexto actual. Respuesta reactiva en vez de preventiva

La nota critica que las respuestas siguen siendo mayoritariamente reactivas —apagando incendios— en lugar de implementar políticas preventivas eficaces, lo que contribuye a que tragedias como la de Lirquén y Punta de Parra sigan ocurriendo año tras año. Si quieres leer la nota completa sigue este link: ¿Quién se hace responsable por los muertos en el fuego?