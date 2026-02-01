Si no estás en la mesa, estás en el menú

¡Vaya semanita! De hecho, la semana que se acaba no comenzó el lunes, sino la noche del domingo, con el bombazo que se despachó la Fiscalía de Los Ríos, al ejecutar una orden de detención en contra de la exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco. De esta forma la exmagistrada se adjudicó el triste privilegio de convertirse en la primera persona que ha integrado el máximo tribunal del país, que es aprehendida por el caso de la Muñeca Bielorrusa, que dimos a conocer en este Newsletter, y en ser enviada a una cárcel, por ser considerada un peligro para la sociedad, como autora de tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos.

El lunes la vimos comparecer ante el Séptimo Juzgado de Garantía con chaleco de imputada y esposas en las manos, en una imagen que lamentablemente ya se nos ha vuelto familiar, pues el mismo atuendo han usado excomandantes en jefe, exdirectores de ambas policías y muchos políticos, desde hace varios años ya.

Esta semana que se va también se supo que la Fiscalía de Aysén abrió una indagatoria respecto de varios políticos que han aparecido mencionados en dicha causa, especialmente a partir de los dichos del abogado Eduardo Lagos: las senadoras Paulina Vodanovic (PS), Loreto Carvajal (PPD), los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI) y el diputado Cristian Araya (Republicano).

La pregunta es qué tan lejos llegarán, especialmente en el caso de Carvajal, esposa del exdiputado DC Gabriel Silber, que fue socio de los abogados Lagos y Vargas, y quien hasta el momento ha logrado esquivar una formalización, gracias a que se convirtió en cooperador eficaz de la fiscalía.

El secreto mejor guardado. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, CNN Chile entrevistó a la fiscal regional oriente, Lorena Parra, debido al cierre de la investigación por el caso audio, instancia en la cual la persecutora reveló que siguen investigando al exministro del Interior Andrés Chadwick, en una causa secreta que, dijo, no tiene relación con la arista “Parque Capital”. Por cierto, eso no es todo, porque el viernes en la tarde se supo de la orden de detención solicitada en contra de la cúpula de la fundación Pro-Cultura, partiendo por su fundador, el psiquiatra Alberto Larraín.

A todo ello se sumó la gira del Presidente electo, José Antonio Kast, por República Dominicana, El Salvador y Panamá, donde se reunió con Lula da Silva, evidenciando algo que comentan en su entorno: que Brasil es el mejor amigo de Chile en el continente, su aliado no solo en negocios, sino que también la gran potencia regional en todo ámbito, especialmente en lo que dice relación con lo militar y, por ende, en épocas de ríos revueltos, hay que privilegiar esos lazos.

Los contratiempos climáticos que le hicieron reagendar el viaje a las tierras de Bukele también incidieron -dicen en la derecha- en que se pospusiera la entrega del listado de subsecretarías, algo que inicialmente estaba agendado para el viernes 30. A falta de ello, sin embargo -entre muchas otras cosas- les contaremos algo más sobre los exfiscales que se integran al gobierno de José Antonio Kast, sobre las colusiones que rondan a algunos de los futuros ministros y también de una de las primeras presiones que deberá enfrentar la nueva administración: la de Estados Unidos respecto de la Guardia Revolucionaria de Irán, cuya huella de tanto en tanto emerge en Chile, así como la de Hezbolá.

También contamos acá la primera salida de madre -ya como ministro designado- de Iván Poduje; del viaje de dos dirigentes del PC a Cuba, justo cuando el Presidente Boric declaró por primera vez que Cuba es una dictadura, y del rol que jugará el excandidato Johannes Kaiser a partir de marzo.

Como corolario -palabra reflotada hace poco por Donald Trump- seguimos por el lado derecho, analizando cuál será, a su vez, el papel de Pablo Longueira en este nuevo escenario, luego de que a inicios de esta semana, en otras de las noticias relevantes, anunció su regreso a la militancia en la UDI.

1

El nuevo (des)orden mundial se abalanza sobre Chile

El Mostrador editorializó el martes pasado sobre el nuevo (des)orden mundial que estamos viviendo. Este escenario fue magistral y crudamente bosquejado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en su discurso en Davos. Allí Carney hizo presente, -entre otras cosas- que “si no estás en la mesa, estás en el menú”. Por supuesto, en la mesa solo están las grandes potencias y los países pequeños como el nuestro, bueno, es obvio donde se encuentran.

Y quizá ese va a ser uno de los principales desafíos que tendrá el Presidente electo José Antonio Kast: dirigir un país que va estar en medio de un constante tira y afloja entre el que hoy es el principal socio comercial del país (China) y la potencia iliberal que emerge desde el norte, Estados Unidos, quien ha calificado derechamente a América Latina como su backyard (patio trasero, concepto que antes se utilizaba en sordina) y diciendo que no aceptarán injerencia china en este.

Esta semana fue noticia la cancelación definitiva del proyecto del observatorio del Cerro Ventarrones, una iniciativa de la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China, que estaba en suspenso desde el año pasado, luego de que Estados Unidos advirtiera al gobierno chileno de que dicho emplazamiento podía convertirse en una estación de seguimiento de satélites, por parte de China. Finalmente, la iniciativa no prosperó y aunque la cancillería adujo una serie de razones domésticas para ello, Ex-Ante cita a “altas fuentes de gobierno” que admiten que el asunto se paralizó debido a las advertencias norteamericanas.

Otro hecho, que tuvo menos repercusión en Chile, pero que la tendrá al breve plazo, fue una nota de la Agencia Reuters que señala que EEUU está presionando a Bolivia, a Chile, a Panamá y a Perú para que expulse a sujetos sindicados como espías pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán y para que se declare a dicha organización estatal como una organización terrorista, lo que acaba de hacer la Unión Europea.

Por supuesto, en Chile no existe ese tipo de declaratorias, pero el fondo del asunto tiene que ver con un tema muy poco tratado en el país: los vínculos de sujetos de la Guardia Revolucionaria -a la que pertenece, por ejemplo, los pilotos de los famosos aviones Conviasa– con distintas organizaciones terroristas afincadas en el cono sur del continente, entre ellos Hezbolá. Desde hace muchos años esta organización paramilitar musulmana aparece implicada en hechos al menos “curiosos”, tanto en Chile como en Argentina. Solo un ejemplo de ello es el caso de los dos iraníes que intentaron salir desde Santiago (en 2023) con pasaportes británicos. Tras ser detenidos en el aeropuerto, uno de ellos dio como su domicilio una casa que la inteligencia de Carabineros tenía “marcada” como un lugar vinculado a Hezbolá.

Otro hecho fue el caso investigado hace varios años en Iquique por el actual fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios (el mismo que ahora está a cargo del caso ProCultura). En este caso fue desbaratado un tráfico de cocaína con destino a el Líbano, en el que participaban varios bolivianos (uno de ellos muy vinculado a personas cercanas a Evo Morales) y un ciudadano libanés, Samir Abi Raad, todos los cuales fueron condenados. En los investigadores quedó la convicción de que el tráfico de drogas era básicamente una maniobra destinada a financiar operaciones vinculadas con alguna milicia armada, probablemente Hezbolá.

2

Los fiscales a la política

Ser fiscal -lo sabían bien los legisladores- puede ser una vitrina poderosa, el sueño de cualquier político que ansía tener todos los focos y cámaras sobre él. Ese es el motivo por el cual se impuso una restricción constitucional a los fiscales nacionales y regionales, en orden a que no pueden postular al parlamento sino solo hasta dos años después de cesadas sus funciones en el Ministerio Público.

Por cierto, no hay restricción alguna para que una fiscal regional pase -de un día para otro- a ser ministra. Y aunque muchos dijeron no ver inconvenientes en aquello, cuando Trinidad Steinert fue nombrada por José Antonio Kast para hacerse cargo de la cartera de Seguridad, el problema quedó claro cuando la novel vocera del Presidente electo, Mara Sedini, trasparentó que las conversaciones con ella venían desde hacía un buen tiempo. Aunque posteriormente tanto Sedini como Claudio Alvarado matizaron aquello sus dichos, la duda quedó rondando.

Sin embargo, Steinert -que cuenta con una vasta trayectoria como dirigente gremial, pues incluso fue presidenta de la Asociación de Fiscales- no es la única expersecutora que se ha visto tentada por el nuevo gobierno. En La Araucanía asumiría como delegado presidencial el exfiscal regional Francisco Ljubetic, quien desempeñó la jefatura del Ministerio Público en esta región entre 2005 y 2013, correspondiéndole investigar delitos cometidos en el contexto del conflicto mapuche en algunos de sus momentos más álgidos.

Tras ello, fue nombrado vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, casa de estudios que es propiedad del abogado Teodoro Rivera (RN), que entre otros cargos se desempeñó como diputado y como ministro de Justicia y canciller en los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

A ellos se suma la frustrada competencia por un escaño en la cámara baja de parte del exfiscal nacional Sabas Chahuán, quien corrió en las elecciones pasadas en un cupo del Partido Liberal, prometiendo “representar al distrito 6 con la misma consecuencia con la que enfrenté el crimen y la corrupción”.

Y, por supuesto, más atrás hay otros ejemplos, como el de la exfiscal regional occidente, Solange Huerta, que pocos meses después de cesar en su cargo, a mediados de 2016, fue designada como directora de Sename por parte de la presidenta Michelle Bachelet. El nombramiento generó un tsunamide críticas, dado que Huerta estuvo a cargo de la investigación relativa a la negligencia de las autoridades del Estado tras el terremoto y maremoto de 2010, cuando Bachelet era aún mandataria. Asimismo, fue ella quien -actuando como subrogante de Chahuán- sacó del caso Penta al fiscal Carlos Gajardo.

Otro fiscal que pasó por el mismo servicio (Sename) fue Rolando Melo, que en 2010, cuando era jefe de la fiscalía de Viña del Mar, fue designado por Sebastián Piñera como director nacional del Sename. En 2015 volvió al Ministerio Público y actualmente es el director ejecutivo de la fiscalía regional oriente.

3

Poduje detonado

Al más puro estilo televisivo confrontacional que tanto le acomoda, el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, el arquitecto Iván Poduje, protagonizó la primera polémica de la cartera que aún no asume, durante un seminario realizado en la Universidad del Bío Bío (Concepción) y organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Mientras Poduje aseveraba que no permitiría que los ambientalistas frenaran la reconstrucción (en referencia a Penco y Tomé), afirmando que muchos proyectos están detenidos por “el activismo ambiental” y por “fanáticos ambientales”, uno de los asistentes le preguntó por la Corma (Corporación de la Madera, asociación gremial que reúne a las empresas del sector).

Poduje entendió que le estaban preguntando si la Corma tenía algo que ver con los incendios, respondiendo a quien había hablado que debía hacer una denuncia en la fiscalía y agregando que “yo he tratado con activistas como usted, que nos paralizan proyectos para proteger flora y fauna” y también que “nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario“.

También dijo que “muchas veces, por la violencia de estos sujetos, se paralizan los proyectos”. Su interlocutor le dijo que era profesor, no un activista, pero Poduje siguió en el mismo tono: “yo le digo a este señor que tenemos abogados para irnos contra usted” y “si usted quiere paralizar un proyecto contra la Ley de Catástrofes se va a tener que ir a juicio, pero no más paralización de proyectos, se acabó”, dijo, visiblemente molesto.

El tono, semejante al que utilizó el sempiterno ministro Jaime Campos hace casi dos semanas, contrasta fuertemente, con el tono ponderado y de estadista con el que se ha expresado el Presidente electo, José Antonio Kast, luego de ganar las elecciones, y que se ha manifestado no solo en las palabras, sino también en los gestos mutuos que ha tenido con el gobierno de su otrora némesis, Gabriel Boric, y con hechos, como reunirse con el Presidente de Brasil, Inazio Lula da Silva.

¿Qué dirá el presidente electo? La pregunta que ronda sobre todo en el oficialismo es si ese estilo se va a mantener cuando J. A. Kast asuma en La Moneda.

En este enlace se puede ver el video completo de la discusión de Poduje, a partir del minuto 2:35:50.

4

Futuros ministros y antiguas colusiones

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, generó polémica debido a su papel como consultor en varios casos de colusión, como el de los pollos y el papel higiénico. Sin embargo, no son los únicos casos de este tipo en los que participó, ni el único futuro ministro que ha participado en este tipo de procesos.

Autos por el mar. En efecto, Quiroz fue también consultor, asesorando a uno de los coludidos, en la investigación que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició en 2015 contra seis empresas navieras, que se repartieron un mercado jugosísimo: el del servicio de traslado marítimo Deep sea desde Asia hacia Chile y otros países de América y Europa.

Según la FNE, se trataba de 18 “cuentas” (es decir, fabricantes de autos) que las empresas se repartieron entre los años 2000 y 2012. Entre las empresas involucradas se cuentan la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV, en ese tiempo controlada por la familia Luksic) y la japonesa Mitsui OSK Lines (MOL). Para esta última Quiroz realizó un estudio que no sirvió de mucho, pues MOL terminó siendo condenada tanto en el Tribunal de la Libre Competencia (TLC) como en la Corte Suprema, a diferencia de CSAV, que se acogió a delación compensada. Sin embargo, quienes conocen la interna de dicho proceso aseguran que el papel de Quiroz no fue solo realizar el informe, sino que monitorear la causa completa para sus clientes.

El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, en tanto, presidía CCU (también propiedad de la familia Luksic) cuando esta llegó a un acuerdo conciliatorio con la FNE, en agosto de 2024, luego de que la entidad fiscalizadora presentara un requerimiento en su contra, debido al incumplimiento de un avenimiento firmado en 2008, cuyo objetivo era “proteger la libre competencia en el mercado de la cerveza”.

Como informó la FNE en 2024, CCU debió pagar una multa de tres mil Unidades Tributarias Anuales (UTA; es decir, poco más de dos mil millones de pesos) a beneficio fiscal y asumir una serie de compromisos destinados a eliminar las restricciones a la venta y exhibición de cerveza de terceros competidores de CCU en los locales de consumo inmediato, en los cuales -ojo con la cifra- “CCU posee una participación de mercado de aproximadamente 90% de las ventas medidas en volumen”, como indica el comunicado de la FNE al respecto.

Un dato nada menor relacionado con lo anterior: esta semana, Bloomberg dio a conocer su listado de las 10 personas más ricas de América Latina. A la cabeza está el mexicano Carlos Slim, con 116 mil millones de dólares y la fortuna número 16 en el mundo.

En tercer lugar aparece Iris Fontbona, la viuda de Andrónico Luksic Abaroa, con 55 mil 800 millones de dólares de patrimonio, lo que convierte a la familia Luksic en la fortuna número 31 del mundo. Dichas cifras no se condicen con las de Forbes, en cuyo listado de billonarios 2025Iris Fontbona y familia “solo” aparecen con 28.1 billones de dólares y en el número 70.

5

El PC siendo el PC

Al otro lado del espectro ideológico, ese PC aggiornado que vimos en las últimas elecciones presidenciales, que a regañadientes dejó de hablar de Cuba y que en las últimas semanas optó por silenciar a sus voceros más estentóreos, quedó libre de esa verdadera camisa de fuerza a que estaba sometido y así es como dos de sus figuras más visibles, Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos, viajaron a La Meca del comunismo chileno: Cuba.

Por supuesto, se reunieron con el sucesor de Fidel Castro y su hermano Raúl, Miguel Díaz-Canel, y participaron del homenaje que se le rindió a los 32 miembros de los aparatos de seguridad cubanos que fueron ejecutados por las tropas de EEUU, durante la operación de “extracción” de Nicolás Maduro. en Venezuela.

El diario El Siglo explica que al regreso, Carmona y Lagos participaron de un ampliado del PC en la Región Metropolitana, en el cual entregaron información sobre el viaje “y donde no hubo comentarios respecto a posiciones que se han esgrimido desde el gobierno y el oficialismo respecto a la realidad política del país caribeño”.

Se trata de una forma muy edulcorada de decir que no se refirieron al cruce del Rubicón del Presidente Boric, quien dos semanas atrás admitió -por primera vez- que Cuba es una dictadura y que “Fidel Castro, efectivamente, fue un dictador”.

De todos modos, una cosa es lo que se diga -o se omita- en público y otra es la interna, pues El Siglo deja muy en claro que “Lautaro Carmona reivindicó los lazos históricos y éticos de Chile con Cuba, y particularmente de la izquierda chilena con la Revolución Cubana, y planteó que eso no ha cambiado y que se fortalece”.

6

¿Kaiser, el Daniel Jadue del gobierno de Kast?

Si José Antonio Kast creyó que el desafío de ordenar a sus aliados terminaba con la foto del gabinete, puede que se haya equivocado. Porque mientras la izquierda aún digiere su nuevo rol opositor, en la misma derecha ya asoma otro frente: la posibilidad de que Johannes Kaiser se transforme en una especie de Daniel Jadue del nuevo ciclo político, pero por el flanco derecho.

El Partido Nacional Libertario (PNL), fundado por el propio Kaiser, está en una zona incómoda: no es oficialismo, pero tampoco oposición tradicional. Es otra cosa. Una derecha que apoyó a Kast, pero que ahora lo mirará desde la gradería… con micrófono propio.

El PNL decidió restarse del gobierno entrante con un argumento claro: el diseño del gabinete los dejaba lejos de las áreas donde querían incidir. Kaiser lo resumió sin maquillaje hace unos días en The Clinic: “Me da lata que me quemé y que nos hayan hecho perder el tiempo”.

En la izquierda, que aún busca rearticularse de cara al escenario posterior al 11 de marzo, reconocen en privado que los libertarios podrían apropiarse de una parte relevante de la agenda opositora y relegarlos a un segundo plano.

En Chile Vamos admiten que el PNL —hoy además en plena disputa interna por la rebeldía del diputado Cristián Labbé, quien defendió públicamente que fue un error no entrar al gabinete de Kast— es un actor difícil de predecir. Coinciden en que programáticamente hay coincidencias con Kast, pero que en la contingencia pueden aparecer giros bruscos.

El diputado RN Andrés Longton lo dijo sin rodeos esta semana en Radio Infinita, cuando le preguntaron si era un riesgo tener a los libertarios fuera del gobierno: “Sí, claro. Y adentro también —se rió incómodamente—. Creo que hay riesgo en ambas posiciones, pero hay que saber administrarlo”.

Longton, en línea con su coalición, anticipa que los libertarios se moverán con cálculo propio: a veces marcarán distancia para potenciar a Kaiser y, otras, se cuadrarán con Kast cuando las ideas y la coyuntura no les dejen mucho margen.

La lectura transversal es que existe una agenda programática y otra de contingencia, más impredecible, y que primero habrá que esperar para ver cuáles serán los movimientos iniciales del nuevo gobierno.

Ahí aparece la comparación que ya empieza a circular entre analistas: ¿puede Kaiser convertirse en el Daniel Jadue de la derecha?

Analistas coinciden en que si Kaiser decide diferenciarse sistemáticamente —incluso frente a proyectos del propio Kast en seguridad, crecimiento o migración— corre el riesgo de quedar como una fuerza que se opone por identidad más que por contenido. Y en política chilena reciente hay un antecedente fresco de cómo termina esa estrategia: Jadue, un referente duro pero con influencia decreciente fuera de su nicho.

La duda es si Kaiser quiere ser socio disciplinado de un gobierno que no lo integró, o referente de una derecha más dura que le marque la cancha desde el Congreso y los matinales. Si opta por lo segundo, Kast podría descubrir pronto que su primera oposición no estará en la izquierda, sino sentada un poco más a la derecha… y hablando el mismo idioma que él.

7

El revival de Longueira

Luego de cinco años fuera de la UDI, debido al proceso judicial del caso SQM, Pablo Longueira terminó de resurgir de las cenizas y comunicó esta semana su retorno a la militancia gremialista.

Su regreso marca el clímax de una resurrección digna de ave fénix, tras más de una década de travesía judicial por el caso SQM, que finalmente terminó con su absolución en octubre de 2025. Superado el vía crucis inicial (pues el fallo recién se conocerá el 5 de agosto, luego de lo cual las partes podrían recurrir de nulidad), Longueira reaparece convencido de que aún le queda hilo político en el carrete. Y razones tiene. Más de mil personas asistieron a la cena que se le ofreció a fines del año pasado en el restorán Los Buenos Muchachos. A la cita asistió incluso el exministro Andrés Chadwick, como se aprecia en la imagen de arriba.

“En esta nueva etapa de la vida que siento que estoy comenzando a vivir, quiero volver a colaborar, con un granito de arena”, dijo el exministro y exsenador, en una carta dirigida a la militancia UDI. En la misiva además afirma que “no será un desafío fácil” y convocó a un encuentro el próximo 1 de abril para reflexionar sobre “qué nos pediría Jaime (Guzmán) que hiciéramos hoy por Chile”.

Longueira ya había reactivado su presencia mediática durante las pasadas elecciones presidenciales. Y recientemente no se ha guardado nada respecto al proceso de instalación del gobierno de José Antonio Kast, cuestionando el gabinete y acusando improvisación. “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”, dijo.

El revival de Longueira es mirado con atención por la militancia, a propósito de sus aspiraciones de retomar protagonismo en el control de la UDI. “Siento que en un momento político tan especial como el que estamos viviendo, mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia”, expresó en su carta.

Así las cosas, el discípulo de Jaime Guzmán retornó para reinstalar el espíritu de la UDI Popular y disputar el liderazgo del gremialismo ad portas de un nuevo ciclo político con sello de derecha.

Hemos llegado al fin de esta edición. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.