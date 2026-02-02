Nicolás Grau responde a críticas fiscales: “El mejor resumen siempre es la deuda”

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre 2025 creció un 1,7%, superando las expectativas del mercado y cerrando 2025 con una expansión anual de 2,3%. Las cifras fueron destacadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó que la economía chilena se encuentra en condiciones de seguir creciendo durante la próxima administración.

🔵El Banco Central de Chile publicó el #Imacec de diciembre 2025 en su sitio web. Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/9fIHZcHvUm pic.twitter.com/xAxVHZjKDS — Banco Central de Chile (@bcentralchile) February 2, 2026

Al analizar el desempeño anual, el secretario de Estado subrayó que el crecimiento fue mayor al excluir la minería, alcanzando un 2,8%. En ese contexto, destacó el dinamismo de la demanda interna, con una expansión del comercio de 6% y de la industria de 3% durante 2025, mientras que la producción minera registró una contracción de 2%.

En conversación con radio T13, Grau sostuvo que estos resultados permiten entregar “una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más”, y aseguró que, pese a que las proyecciones iniciales eran superiores, el desempeño general fue positivo en la mayoría de los sectores productivos.

El ministro también defendió las cifras fiscales informadas la semana pasada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, poniendo énfasis en la estabilización de la deuda pública. Según señaló, este fenómeno no se observaba desde el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, lo que —a su juicio— refleja una expansión económica sostenida y una administración responsable de las finanzas públicas.

Respecto del déficit fiscal, Grau explicó que este responde tanto al nivel de gasto como a los ingresos del Estado. En esa línea, indicó que el gasto público, medido como porcentaje del PIB, es actualmente menor al registrado al inicio del gobierno, aunque reconoció que la caída de los ingresos ha dificultado una convergencia fiscal más rápida.

El titular de Hacienda también abordó las críticas del futuro ministro del ramo, Jorge Quiroz, quien calificó la situación fiscal como una “emergencia económica”. Frente a ello, Grau discrepó y sostuvo que el principal indicador para evaluar la herencia fiscal es el nivel de endeudamiento.

“Si uno tuviera que definir cómo se le entrega al próximo gobierno la situación fiscal, el mejor resumen siempre es la deuda”, afirmó, agregando que este indicador “resume todos los déficits pasados” y que su evolución ha sido mejor a la esperada.

No obstante, reconoció que el próximo desafío será reducir la brecha entre ingresos y gastos, lo que —según planteó— probablemente requerirá una revisión más profunda de los ingresos fiscales.