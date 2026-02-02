Operativo médico naval brinda más de 5.000 atenciones en territorios rurales e insulares de Chiloé

En una actividad conjunta entre la Quinta Zona Naval de la Armada, la Reserva Naval y el Servicio de Salud Chile, un operativo médico sin precedentes se realizó en el archipiélago de Chiloé, otorgando más de cinco mil atenciones de salud especializadas a comunidades urbanas, rurales e insulares.

Las atenciones se extendieron durante cuatro jornadas en diversos puntos de la provincia, desde Ancud hasta Quellón, y también a bordo del patrullero médico-dental Cirujano Videla. El operativo contempló servicios en hospitales, CESFAM y postas rurales, incluyendo especialidades médicas adultas y pediátricas, odontología general y especializada, oftalmología, traumatología, dermatología, kinesiología, ecografías y apoyo clínico especializado.

Más de 60 profesionales de la salud participaron de forma voluntaria, permitiendo atenciones simultáneas en tierra y a bordo, llegando incluso a realizar hasta 14 prestaciones al mismo tiempo e intervenciones quirúrgicas.

El comandante en jefe de la Quinta Zona Naval, contraalmirante Jorge Toso, destacó el compromiso social con los territorios aislados: “Hace varios meses comenzamos a planificar cómo podíamos aportar, y junto al Servicio de Salud Chiloé logramos una tremenda acogida desde el inicio, lo que nos permitió concretar el operativo cívico médico y dental más grande efectuado en la zona sur del país”.

Según estimaciones del director del Servicio de Salud Chiloé, Eric Gutiérrez, durante el operativo se realizaron entre 3.500 y 4.000 atenciones directas. “Este operativo demuestra que cuando las instituciones del Estado se articulan bajo un objetivo común, los resultados son positivos”, celebró, reafirmando la sensación en la comunidad que el Cirujano Videla ya forma parte del servicio de salud chilote.

El delegado presidencial provincial de Chiloé, Marcelo Malagueño, valoró el significado del operativo en el contexto del Bicentenario, señalando que la histórica vinculación de Chiloé con el mar “se materializa en una acción concreta como este operativo de la Armada, que busca llegar con atenciones reales a las personas de los lugares más apartados”.

En los distintos lugares donde recaló el Cirujano Videla, la dotación del buque en conjunto con oficiales de la Reserva Naval realizaron acciones de apoyo cívico, como confección y reparación de cercas, trabajos en electricidad, pintado y mantenimiento en general. Además, se izaron banderas nacionales en puntos que se encontraban sin el Pabellón Nacional.