Despliegan nuevo operativo en Meiggs y levantan rejas para frenar comercio ilegal PAÍS FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Despliegan nuevo operativo en Meiggs y levantan rejas para frenar comercio ilegal

Carabineros, la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial ejecutan la tercera etapa del plan de recuperación del barrio, con retiro de “toldos azules” y control de accesos en puntos clave.

Un operativo conjunto de Carabineros de Chile, la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana se desarrolla en el barrio Meiggs como parte de la tercera etapa del plan de recuperación del sector. La intervención contempla el retiro de toldos del comercio informal y la instalación de rejas perimetrales en siete intersecciones para controlar accesos y evitar el retorno de vendedores no regulados. Las autoridades advirtieron posibles cortes de tránsito y señalaron que la medida busca reforzar la seguridad y recuperar el espacio público.
Un nuevo operativo conjunto entre Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana se desarrolla este martes en el barrio Meiggs, en el centro de la capital. La intervención forma parte de la tercera etapa del plan de recuperación del sector, con el objetivo de combatir el comercio ambulante y el uso de estructuras no autorizadas, conocidos como “toldos azules”.

Como parte de las labores, se están retirando los toldos utilizados por el comercio informal y se procederá a instalar rejas perimetrales en siete intersecciones clave del barrio para controlar los accesos y evitar el retorno de vendedores no regulados. Las intersecciones donde se colocarán las barreras son: Exposición con Sazié, Exposición con Grajales, Grajales con San Vicente, Grajales con Conferencia, Grajales con San Alfonso, Grajales con Bascuñán Guerrero, y Sazié con Bascuñán Guerrero.

Las autoridades advirtieron que por la instalación de las rejas y el retiro de toldos podrían producirse cortes de tránsito en las calles adyacentes durante la jornada, en particular en Bascuñán Guerrero y Exposición, e hicieron un llamado a la comprensión de los vecinos y transeúntes ante las medidas de control temporales.

El operativo se enmarca en una serie de intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos meses en el barrio Meiggs para enfrentar robos, comercio ilegal y situaciones de inseguridad, y es una continuidad de los esfuerzos de autoridades municipales y policiales por recuperar el espacio público y ordenar la actividad comercial en la zona.

3 de febrero de 2026/SANTIAGO Carabineros junto a Seguridad Pública y la PDI, realizan la tercera etapa de despeje del comercio irregular y recuperación del barrio Meiggs. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

