Fiscalía formaliza a hijo de exsenador PS Fulvio Rossi por estafa reiterada en comités de vivienda

La Fiscalía de Iquique formalizó por el delito de estafa reiterada a Franco Rossi Rodríguez, hijo del exsenador PS Fulvio Rossi, y a otras tres mujeres, por su participación en un esquema de captación de dineros a través de comités de vivienda creados entre 2022 y 2023, con un perjuicio estimado en al menos $145 millones.

En la audiencia, el fiscal Juan Zepeda expuso que Rossi utilizó la red social Facebook para ofrecer servicios de asesoría legal, presentándose como “abogado”, y convocó a la conformación del comité “AKATSUKI” para la adquisición de viviendas sociales. De acuerdo con la Fiscalía, la confianza generada —potenciada por su condición de hijo de un exsenador— motivó a decenas de personas a integrarse y pagar entre $13.000 y $25.000 por trámites administrativos.

Los aportes fueron depositados en cuentas bancarias de las coimputadas Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete —hermana y entonces pareja del imputado— y Nicole Zerene Sunnah.

Posteriormente, en noviembre de 2022, Rossi habría impulsado un segundo proyecto denominado “Viviendas Sarmenia”, convocando a más de 120 personas mediante un grupo de WhatsApp. Según el relato fiscal, prometió la compra de lotes en playa Sarmenia para su subdivisión y construcción de viviendas, citando nuevamente a las víctimas a notaría para la constitución del comité. En esta etapa solicitó pagos iniciales de $600.000 para gestiones administrativas y una segunda suma similar como adelanto del terreno, montos que también ingresaron a las cuentas de las coimputadas.

Durante 2023, agregó la Fiscalía, el imputado comenzó a entregar excusas por los retrasos, generando incertidumbre. Las víctimas supieron luego que el terreno no era apto para construir por encontrarse en zona de inundación, según información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pese a las solicitudes, Rossi no entregó rendición ni restituyó los dineros.

Las diligencias desarrolladas junto a la Policía de Investigaciones, a través de su Brigada de Delitos Económicos, permitieron establecer la dinámica y participación de los imputados. El tribunal decretó el arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de 120 días.