“No estoy para polémicas”: Boric evita debatir con Kast por candidatura de Bachelet a la ONU

Durante la tarde de ayer, y en una actividad con damnificados por el megaincendio en el Gran Valparaíso, el Presidente Electo, José Antonio Kast, optó por mantener su postura incógnita respecto de la candidatura de la Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.

El proceso de elección, que marcará todo el 2026, debiera ser respaldado por la Cancillería del próximo gobierno, a cargo de Francisco Pérez-Mackenna. Sin embargo, tras su reunión con la exmandataria a finales de diciembre, el Presidente Electo declinó esclarecer su definición, postergándola hasta su toma de mando el 11 de marzo. Misma postura que expresó durante la tarde de ayer, sumando un dardo contra La Moneda.

“Uno tiene que ver dónde prioriza. Nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas.”, apuntó Kast.

Así las cosas, el Presidente Gabriel Boric salió al paso de las declaraciones de su sucesor. También en terreno ―en su caso, acompañando a los afectados en Maipú por las lluvias de este sábado y que afectaron 1.100 familias según la municipalidad―, el Mandatario eligió no continuar las declaraciones.

“No estoy para polémicas de eso. Estoy para estar con la gente. Lo que nos corresponde como Gobierno es hacernos cargo de la emergencia, por eso estuve con las familias ahora en sus casas”, aclaró.

“Hemos estado en Ñuble, en La Araucanía, en Bío Bío, en Punta Parra, en Penco, ahora acá en Maipú. Y vamos a seguir estando en todas hasta el último día como Gobierno, y después del lugar que nos toque, también”, recalcó.

Tanto Boric como Kast han enfrentado, respectivamente, críticas y presiones a propósito del anuncio de La Moneda. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó la candidatura y asegurando que “nace muerta” debido a las posturas críticas de Gabriel Boric respecto de Donald Trump. Estados Unidos, cabe recordar, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y cualquiera de sus miembros puede vetar a un candidato.

“Sabemos, cualquier persona que haya seguido de cerca la situación de la elección que se va a generar para las Naciones Unidas, que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta, precisamente gracias a los comentarios sistemáticos que ha hecho Gabriel Boric, el Presidente de la República saliente, respecto de mandatarios de otros países, por de pronto tan importantes como Estados Unidos”, aseguró el líder de la tienda.

En tanto, la UDI urgió al Presidente Electo a no respaldar el nombre de Michelle Bachelet para el cargo, por cuanto “ella promovió las peores políticas públicas que influyeron en afectar gravemente la seguridad, el crecimiento económico de Chile y que destruyeron la educación pública”, según afirmó el presidente de la bancada de diputados gremialistas, Henry Leal. En esa línea, los parlamentarios llamaron explícitamente al futuro presidente a no atender la iniciativa.