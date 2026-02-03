Un choque cordial: reunión bilateral de Vivienda termina sin acuerdo en cifras de reconstrucción

El actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y su sucesor designado por el Presidente electo José Antonio Kast, Iván Poduje, sostuvieron este martes una reunión bilateral para el traspaso de información de la cartera, en el marco de la próxima entrega del mando el 11 de marzo.

El encuentro se centró principalmente en la política de reconstrucción tras los megaincendios, tema que ha generado un público desacuerdo entre ambas administraciones. Una diferencia central radica en la evaluación del avance de la reconstrucción: mientras el Minvu de la actual administración reporta un 45% de avance, Poduje aseguró que, según sus estimaciones, solo hay un 10% de avance real, basándose en que de las 4.609 viviendas destruidas solo se han terminado alrededor de 460.

A la salida del encuentro, Poduje admitió la falta de consenso con Montes y sus equipos en la medición del avance, no obstante los presentes reconocieron que el encuentro se dio en un tono cordial y ausente de confrontación entre ambos.

Otro punto de divergencia conceptual es la definición de familias hábiles para recibir ayuda estatal. El Gobierno actual identifica un universo de alrededor de 3.000 viviendas atendibles. Sin embargo, Poduje discrepó al señalar que “para nosotros no hay viviendas inhábiles. Ese es un compromiso que tomó el presidente Kast con las familias (…) Todos los techos que se quemaron tienen que ser repuestos”, incluso en casos de segundas viviendas, aseveró, argumentando que “lo que corresponde es reponer las dos casas, dado que fue una catástrofe”.

Poduje también abordó sus declaraciones en un evento desarrollado por la Asociación Chilena de Municipalidades, en donde dirigió sus críticas a lo que calificó como “fanáticos ambientales”, tanto en el Gobierno actual como fuera de él. Al último grupo, que advirtió le da “más importancia a los árboles que a las personas”, le adelantó que “nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”.

Al respecto, el arquitecto relató tras la reunión: “Lo que coincidimos con el ministro es que un árbol no puede parar el desarrollo de viviendas y de hecho me dijo que había hecho una modificación legal para evitar que aquello ocurra”. Asimismo, Poduje aseguró que el mismo 11 de marzo “vamos a poner de inmediato a trabajar a los equipos para poder habilitar las viviendas que hoy día están paralizadas”.

Sobre otros temas críticos, Poduje se refirió a la toma de San Antonio, manifestando su desacuerdo con la expropiación planificada por el gobierno saliente: “Nosotros no estamos de acuerdo con expropiar ese terreno (…) Esos 11 mil millones los tenemos que destinar a las familias que están antes”. En cualquier escenario aseguró que, de concretarse, se respetará la lista de espera oficial y se aplicarán desalojos a quienes se saltaron el proceso. “Nos hemos reunido con más de 14 comités de Vivienda ahí y vamos a respetar la lista espera y la gente que se la saltó va a salir del lugar. Se va se va a aplicar el desalojo, por supuesto”, puntualizó.

Finalmente, Poduje anunció su intención de intervenir 152 barrios críticos con altos niveles de control delictual, segregación y deterioro urbano, en un trabajo conjunto a otros ministerios.

Por su parte, el ministro Montes sostuvo la posición del Minvu actual de considerar un 45% de avance de reconstrucción en la zona afectada. En esa línea, contrastó: “Aunque es verdad lo que él dice que es 10% respecto al cual era el estimado total, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45%”.