J.A. Kast se reconecta con la derecha dura en su gira europea

El Presidente electo, José Antonio Kast, dio inicio a su primera gira por Europa previo a asumir el Gobierno el próximo 11 de marzo. El objetivo del republicano es reunirse con líderes afines a su domicilio ideológico -espacio que algunos académicos califican como “derecha populista radical”- transmitiendo una clara intención de fortalecer sus alianzas en el mapa político global.

“Primero venimos como grupo al Political Network for Values, que es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, libertad de culto, la posibilidad de que los padres sean los primeros educadores de sus hijos. Posteriormente, tendré la posibilidad de visitar al primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, y después a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni”, dijo tras arribar a Bruselas ayer martes. En la ocasión, destacó además la compañía en el avión del presidente del partido español ultraderechista Vox, Santiago Abascal, a quien calificó como su “gran amigo”.

Cabe recordar que el mandatario electo presidió el Political Network for Values entre el 2022 y 2024, agrupación ultraconservadora que conecta políticos y activistas de Europa, América Latina, EE UU y África. La organizacion, entre otras cosas, es contraria a lo que califican como “ideología de género”, la apertura respecto a derechos como el aborto y otros temas relativos a la llamada “agenda valórica”; es decir, todos los temas que el sucesor de Gabriel Boric defendió con ardor en sus primeras dos campañas, pero a las cuales renunció tácticamente durante la última.

En esa línea, el líder republicano también priorizó en su paso por Bélgica reuniones con eurodiputados del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), y del grupo Patriotas por Europa y durante su participación en la VII Cumbre Transatlántica, cuestionó en duros términos lo que definió como “ismos extremos”: ambientalismo, animalismo, feminismo e indigenismo.

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido. No buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan favorecer a la democracia, sino vaciarla y capturarla”, dijo en su intervención.

Así, Kast planteó que “hoy vivimos una paradoja inquietante. Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. (…) Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente”.

Se trata de un discurso que va en línea con sectores de la ultraderecha europea, en un contexto de relaciones internacionales donde la principal interrogante es qué tipo de liderazgo ejercerá José Antonio Kast dentro del amplio espectro de la familia de las derechas radicales, y donde expertos apuntan al modelo italiano de Giorgia Meloni como una brújula a seguir por el republicano.

Los modales de la derecha europea

Para el experto en ultraderecha y académico del Instituto de Ciencia Política UC, Cristóbal Rovira, la figura de José Antonio Kast es mucho más cercana “a las derechas populistas radicales europeas que a las de las Américas”. En ese sentido, Rovira visualiza pocas semejanzas con figuras como Trump, Bolsonaro o Milei.

“Veo mucha más similitud con las figuras europeas como Meloni, Le Pen, o como Orbán. Yo creo que la gran diferencia entre ambos continentes es que los liderazgos europeos tienden a ser más institucionales y tienen formas que son diferentes a las de las Américas, sobre todo en esta cuestión como tan histriónica y tan disruptiva que la hemos visto en los casos de Bolsonaro, Milei y Trump”, dijo.

No obstante, Rovira advierte que el hecho de que el estilo de liderazgo sea diferente no implica que la agenda programática sea la misma. “Yo creo que al fin y al cabo lo que todos estos proyectos políticos comparten es una visión claramente iliberal de la democracia. Y en ese sentido, Kast no es tan diferente de los demás casos”, agregó.

“Lo que sí es cierto es que como es más institucional, como tiene estos modales que son diferentes, cualquier intento de reforma que atente contra la democracia liberal va a ser mucho más en cámara lenta de lo que hemos observado en otras partes. Y, por lo mismo, a mí no me asustan tanto los cuatro años que vamos a tener de gobierno -en el sentido de que se destruya la democracia chilena- sino que más bien cuál es la herencia que va a haber después de esos cuatro años, sobre todo pensando en la cooptación de la derecha convencional, que va a quedar muy disminuida y que probablemente va a haber corrido el cerco hacia tratar de pavimentar determinadas reformas en el largo plazo que pueden tener efectos nocivos sobre el sistema democrático”, advirtió el académico.

La interrogante sobre la relación que tendrá Kast con las instituciones ha sido materia de análisis tras su triunfo en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, qué pasará con la relevancia de la “batalla cultural” para los sectores más hacia la derecha de su gobierno y la capacidad de su gabinete de mantener relaciones de gobernabilidad con el Congreso.

En esa línea, el “modelo Meloni” respondería a un contexto similar al de Kast. Tal como le pasará al Presidente electo, Meloni gobierna con tres partidos (Fratelli de Italia, de corte conservador nacionalista; los ultraderechistas de La Liga, y la centroderecha, Forza Italia). Según expertos Meloni ha tenido la capacidad de mantener el respaldo de estas tres colectividades siendo ambigua estratégicamente, presentándose como una estadista, pero también manteniendo cerca a la extrema derecha.

Por ejemplo, pasó de ser una política nacionalista y euroescéptica, a una que ha dado un apoyo decidido a la Unión Europea. Y por otro lado, ha buscado satisfacer a los sectores más radicales con una dura política migratoria, que incluso ha sido frenada por el Tribunal de Justicia de la UE. A lo anterior se suma una cuota de conservadurismo valórico y “batalla cultural”, donde ha impuesto el modelo de familia tradicional y la restricción de derechos para familias homoparentales y la comunidad LGBTQ+.

“Es probable que ensaye una mezcla” de liderazgos

Otra de las preguntas sobre el tablero geopolítico de Kast es si una vez que asuma como Presidente de la República seguirá participando activamente en las cumbres de líderes de la ultraderecha global, como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de EE. UU., o la convención de Vox en Madrid.

A juicio del académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, qué tipo de liderazgo ejercerá Kast es una pregunta todavía abierta. “Si más parecido al de Meloni, o bien se va a acercar más al de Orbán, o al de Bukele. Es probable que ensaye una mezcla de ambas”, dijo.

“Me parece que, por un lado, ha exigido un cierto grado de moderación al menos en algunos pronunciamientos, y sobre todo en lo que se refiere a haber cruzado la barrera ideológica, al reunirse con Lula. En ese sentido, podríamos decir que se parece más al liderazgo de Meloni. Pero está claro que todas sus visitas internacionales tienen como principal objetivo interiorizarse e intercambiar experiencias respecto a temas securitarios y migratorios, y ahí yo creo que Bukele es un símbolo incluso más potente que Milei”, agregó Aranda.

Asimismo, el analista afirmó que “lo que hemos visto en estos días es una combinación de ambos factores, teniendo muy presente que todos los liderazgos provienen de lo que la literatura describe como derecha radical o ultraderecha”.