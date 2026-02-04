Enfrentamientos y barricadas marcan nueva jornada de operativo en barrio Meiggs

Una serie de incidentes violentos, que incluyeron barricadas incendiarias y enfrentamientos, se registró durante la madrugada de este miércoles en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago. Los hechos ocurrieron luego de que un grupo de comerciantes ambulantes intentara reinstalar sus toldos azules en sectores aledaños a los que fueron desalojados el día anterior, específicamente en las calles Toesca y Conferencia, a dos cuadras de la zona intervenida inicialmente.

Estos eventos forman parte de la tercera etapa de un operativo impulsado por la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros, diseñado para erradicar el comercio ambulante no autorizado y recuperar el espacio público. La intervención, que comenzó este martes, incluyó el retiro de aproximadamente 1.500 toldos azules y la instalación de rejas perimetrales en calles como Sazié, Grajales, Exposición y Bascuñán Guerrero.

Durante la madrugada, los comerciantes utilizaron toldos rotos, neumáticos y colchones para encender barricadas, como en San Alfonso con Avenida Blanco Encalada, lo que bloqueó el tránsito vehicular y generó gran cantidad de basura y escombros. Carabineros intervino para despejar las vías con Carros de Control de Orden Público e instaló personal de punto fijo en la zona. Durante el operativo no se reportaron personas lesionadas.

“Hemos estado monitoreando la situación en el sector de manera permanente. Se ha trabajado con drones, y por supuesto con patrullajes preventivos, tanto de seguridad municipal como de Carabineros (…) Nosotros hemos dicho, no vamos a permitir nuevas instalaciones en el espacio público“, explicó en conversación con Radio Agricultura el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

Las autoridades mantienen el operativo. El jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, explicó que el objetivo es “realizar todas las acciones de despeje y volver al cierre perimetral y entregar esto para una zona segura”. Se espera que durante el día las autoridades entreguen un balance oficial del operativo y de los incidentes de la madrugada.

“En esta tercera etapa avanzamos prácticamente hasta Gorbea, y vamos a culminar, esperamos hoy, durante esta jornada, con el propósito de consolidar, generar cierres perimetrales que permitan un control regulado del acceso y efectivamente asegurar la recuperación integral del espacio público”, relató Durán.

En esa línea, ahondó en las dinámicas que toman lugar en la zona: durante el operativo se encontraron alarmas de ropa, “lo que da cuenta que ahí se realizaba receptación de ropa robada por mecheros en distintas tiendas”.

“Hay múltiples dinámicas delictuales y esto es parte de las razones por las que teníamos que recuperar el espacio público, y no sólo recuperar el espacio público terminando con los toldos azules, sino una recuperación integral del barrio Meiggs, incluyendo el enfrentar con fuerza a las mafias y bandas que están detrás”, afirmó el delegado presidencial.