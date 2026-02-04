Internan de urgencia a exprimera dama Marta Larraechea en San Antonio

Durante la tarde de este miércoles, Marta Larraechea, exprimera dama y esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue trasladada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tras presentar problemas de salud que requirieron evaluación inmediata.

Según información preliminar, la también exconcejal de Santiago (2000 y 2004) permanece bajo observación en el recinto asistencial, acompañada por miembros de su entorno cercano, mientras el equipo médico realiza los procedimientos correspondientes.

Hasta ahora no se ha informado de manera oficial la naturaleza de la afección ni su evolución clínica. El caso continúa en desarrollo y se prevé que el centro de salud o la familia entreguen mayores antecedentes en las próximas horas.