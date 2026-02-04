J.A. Kast suma guiños a la ultraderecha global durante gira europea y saluda a Javier Milei

Desde Hungría y en el marco de su gira por Europa, el Presidente Electo, José Antonio Kast, envió un nuevo mensaje de apoyo al mandatario argentino Javier Milei. Al ser requerido por un medio de prensa para un saludo hacia Argentina, Kast respondió entre risas: “¡Viva la libertad! ¡La libertad avanza!”. Este gesto se suma al vínculo que ambos líderes han cultivado públicamente.

En diciembre pasado, cabe recordar, ambos líderes se reunieron en la Casa Rosada, a pocos días de ser electo. En esa oportunidad, celebraron el “avance de la libertad” y posaron juntos junto a una motosierra, marcando una sintonía ideológica entre el líder del Partido Republicano y el presidente argentino.

La alocución de Kast se suma a las otras señales a la escena de la derecha global durante su gira, la que partió en España y le permitió juntarse con el diputado español y líder del partido Vox, Santiago Abascal, con quien compartió una foto.

Luego de escala en Madrid, rumbo a Bruselas junto a mi gran amigo @Santi_ABASCAL 🇪🇸🇨🇱 pic.twitter.com/NqJceREl2P — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 3, 2026

En tanto, durante la jornada de ayer, dio su discurso frente a la VII Cumbre Transatlántica, desarrollada en Bruselas, Bélgica, en el que disparó contra causas de corte progresista, que identificó en el ambientalismo, el animalismo y el feminismo, y que calificó como “radicales” e “ideológicas”.

“Estamos aquí porque creemos en la libertad, en la dignidad y en el respeto por la persona humana, que siguen siendo los pilares irrenunciables de toda la civilización democrática”, sostuvo durante su alocución, en línea con el saludo a su par trasandino.

“Hoy vivimos una paradoja inquietante. Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenido porque la libertad se vuelve una mera ilusión”, complementó en su discurso, donde pudo expresar las bases de su ideario.

“Defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente. Nuestra causa no es una ideología más“, aseveró.

Tras el discurso se dirigió a Hungría, donde por estas horas se reúne con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Además, tiene agendada una reunión con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, junto con participar en una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales.