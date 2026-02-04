Javier Etcheberry, exdirector del SII, acusó operación del PC que terminó con su salida

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, lanzó duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric y acusó que desde el Partido Comunista “me tendieron una trampa”, la que culminó con su salida del organismo el año pasado.

En una entrevista con el pódcast Somos Rentable, Etcheberry evaluó la gestión del Mandatario, afirmando que “sumando y restando fue un mal Presidente. No estaba preparado, no tiene experiencia. Y yo creo que la ideología no corresponde a cómo hay que administrar un país”.

Respecto a su propia gestión al frente del SII, iniciada en julio de 2024, el ingeniero dijo haber impulsado una oficina contra el crimen organizado y sacado a fiscalizadores a terreno, pero denunció falta de apoyo del Gobierno.

“Yo no tuve a Carabineros en Angostura parando al 100% de los camiones. Entonces yo digo ‘estos no se dan cuenta'”, señaló, relatando un caso donde un camión que no detuvieron “estaba lleno de armas y de inhibidores de señales”. Con eso en mente, cuestionó además la prioridad del Ejecutivo en seguridad.

“Ahora la gente está apostando a Kast y está apostando porque él ha sido muy claro en el tema de delincuencia, que yo creo que este gobierno no lo prioriza. Y yo lo digo porque estuve un año adentro”, aseguró.

“Por todos lados está la mano del Partido Comunista“

Etcheberry, que también encabezó el SII durante 1990 y 2002, asumió en julio del 2024 la dirección del ente, solo para que un año después se le pidiera la renuncia. Esto luego de una polémica por el pago de contribuciones adeudadas por su propiedad en laguna de Aculeo, comuna de Paine. Etcheberry sostuvo durante los días previos a su salida que presionó para regularizar su situación, pero que el proceso en el SII no avanzó y luego, cuando TVN dio a conocer el caso, se generó la polémica que motivó su salida.

“Me tendieron una trampa“, afirmó. “Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata [Jeannette] Jara, la persona que yo había despedido en avaluaciones. Y en vez de actualizarme el catastro cómo yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones. Por todos lados está la mano del Partido Comunista“.

El exdirector del SII justificó su afirmación en que “los funcionarios del SII son la mayoría del Partido Comunista. Jara fue muchos años de impuestos internos, dirigente de los funcionarios, ahora era candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de avaluaciones que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Entonces, hay muchas coincidencias”

“Ahora, ¿por qué el Partido Comunista me quería echar? ¿Por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar. Si antes no salían. Estaban en la oficinas o en sus casas”, sentenció.