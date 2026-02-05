Actualizan estado de salud de ‘Martita’ Larraechea: se encuentra estable dentro de su gravedad

Familiares de la exprimera dama Marta Larraechea, de 81 años y esposa del expresidente Eduardo Frei, actualizaron su estado de salud, luego de sufrir un shock anafiláctico severo por la picadura de una abeja durante la tarde del miércoles en su casa de en Santo Domingo, región de Valparaíso.

Inicialmente, fue trasladada al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna para recibir primeros auxilios. Posteriormente, fue llevada al Hospital de San Antonio, donde el equipo médico logró estabilizarla. Debido a la gravedad y los cuidados requeridos, se coordinó con el Samu su traslado a la Clínica Alemana de Santiago, recinto al que ingresó cerca de la medianoche.

Según un comunicado emitido este jueves por sus cuatro hijas, Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina Frei Larraechea, la paciente “continúa en observación esperando su evolución clínica. Actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad“.

La familia aprovechó la declaración para expresar su “profundo agradecimiento a todo el personal que trató a nuestra mamá durante las últimas horas. A los médicos, funcionarios, técnicos y equipos de salud del Cesfam de Santo Domingo, Samu y Hospital de San Antonio quienes entregaron todo su profesionalismo durante las primeras horas críticas. También manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han contactado con muestras de afecto, cariño y preocupación, nos hemos sentido muy acompañadas”.