J.A. Kast cierra en Italia su gira europea reiterando su agenda de coordinación regional

En la última parada de su gira europea, el Presidente Electo, José Antonio Kast, se reunió en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En la instancia, marcada por discusiones de seguridad, inversiones y fomento al empleo, ambos plantearon una futura coordinación bilateral para gestionar visitas de mandatarios sudamericanos al país.

En la reunión, realizada en el Palazzo Chigi (sede de gobierno italiano) y de una hora y media de duración, Kast estuvo acompañado por su esposa, Pía Adriazola, y de su futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna. Y al igual que en sus paradas anteriores, el foco del encuentro estuvo cruzado por los principales ejes programáticos de su Gobierno: inversiones, crecimiento económico y seguridad.

Tras la reunión, Kast ahondó en las conversaciones con la premier italiana. En particular, reparó en una agenda regional planteada con Italia: “Ella nos planteó la dificultad de poder acompañar en los cambios de gobierno y nos sugirió que eventualmente ella pudiera generar algún tipo de encuentro, donde distintos mandatarios de Sudamérica pudieran encontrarse y que tuvieran una línea de trabajo en común“.

“Esta gira se enmarca en algo más global, y sigo llamando a la unidad nacional en temas del combate del crimen organizado, a la unidad nacional en la defensa de nuestras fronteras, en la unidad nacional en mejorar la atención en salud porque mueren 40 mil compatriotas en Chile”, complementó el Presidente Electo.

La idea hace eco de su intervención el pasado miércoles en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá. En la instancia, Kast hizo un llamado a la coordinación regional entre los países, independiente del signo político gobernante, en aras de atender a las agendas más apremientas, pero en particular de control migratorio, combate al crimen organizado y pobreza.

En otras aristas, relató que las conversaciones, tanto con Meloni como con sus asistentes, pasó por las agenda de fomento al empleo, el impulso de nuevas inversiones y una mayor seguridad jurídica para estas. En esa línea, elogio a la administración de Meloni, la que califico como “un modelo de recuperación en términos de empleo, inversión y también en todos los temas que enfrentamos en Chile: restablecer la seguridad y combatir las violaciones fronterizas”.

Durante esta tarde, José Antonio Kast iniciará el retorno a Chile, en aras de participar del anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios ministeriales, que por segunda vez fue pospuesto y hoy se conoció se realizará este sábado.