Segundo retraso: J.A. Kast pospone anuncio de subsecretarios y delegados para el sábado

La Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó un nuevo cambio en la programación del anuncio de los subsecretarios y delegados presidenciales del futuro Gobierno de José Antonio Kast, posponiendo la presentación desde este viernes al sábado 7 de febrero. La postergación se produce en el contexto de la gira internacional de Kast por Europa, que ha ajustado su agenda de regreso a Chile.

Este ajuste no es el primero, ya que la OPE había modificado previamente la fecha de revelación de estos cargos, inicialmente prevista para fines de enero y luego pospuesta por complicaciones logísticas asociadas a la agenda de viajes de Kast en Centroamérica. El anuncio de los 40 subsecretarios se realizará el sábado al mediodía en una actividad en la que participaría el próximo mandatario.

La definición de la segunda línea del Ejecutivo se da en medio de presiones de los partidos que apoyan a Kast, quienes esperan tener un mayor protagonismo tras un gabinete de ministros conformado mayormente por nombres independientes y técnicos. Desde Chile Vamos se hicieron llamados públicos a tener una mayor incidencia en las futuras autoridades.

Consultado sobre si los aplazamientos proyectan una imagen de ‘improvisación’, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que “todo lo contrario: nosotros creemos que un día más, un día menos, la verdad que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras que ya fueron nombrados y que todo Chile conoce”.

En tanto, el próximo ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó que “los nombres han sido debidamente informados y debidamente compartidos con anticipación”, si bien también adelantó que “puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal“.

Lo cierto es que trascendidos sobre la composición de subsecretarias confirma los temores de los partidos: de las 40 subsecretarías, hasta el momento cada colectividad tendría solamente una repartición (salvo el propio Partido Republicano), según informa La Tercera. El resto estaría compuesto por independientes de perfil técnico y militantes del partido de Kast.