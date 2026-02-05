Recta final de Boric en La Moneda: Diputados sesionarán cinco veces en la primera semana de marzo

La Cámara de Diputados desarrollará cinco sesiones de Sala durante la primera semana de marzo, en la antesala del cambio de mando y en los últimos días del gobierno del Presidente Gabriel Boric. El calendario contempla además dos sesiones especiales en el marco del cierre del periodo legislativo previo al 11 de marzo, fecha en que asumirán los parlamentarios electos para los próximos cuatro años y se realizará la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como Presidente en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

En paralelo, el Ejecutivo saliente evalúa reactivar un cónclave con su sector para coordinar los pendientes legislativos de cara a esa última semana. Antes del receso de verano, gestiones desde la Oficina del Presidente Electo permitieron que los proyectos sobre titularidad docente —que busca asegurar continuidad laboral a profesores— y el fortalecimiento de la educación pública fueran despachados a ley por la Cámara Baja.

Para el lunes 2 de marzo, desde las 17:00 horas, la tabla contempla el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado de empleo, el cual cuenta con urgencia de discusión inmediata, por lo que dispone de seis días para su tramitación. Posteriormente, se abordará el proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales, iniciativa que tiene suma urgencia, con un plazo de 15 días para su tramitación legislativa.

El martes 3 de marzo, en sesión fijada desde las 10:00 horas, se revisará el proyecto que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de personas víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990, texto que se encuentra en primer trámite constitucional y con discusión inmediata. También está contemplado el análisis del proyecto relativo al financiamiento de Televisión Nacional, igualmente en primer trámite constitucional y con suma urgencia.

Para el miércoles 4 de marzo se programaron dos sesiones. En la primera, desde las 10:00 horas, se discutirá el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, iniciativa en segundo trámite constitucional que será revisada en tabla de fácil despacho. Asimismo, se analizará el proyecto que busca promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, también en segundo trámite y con urgencia de discusión inmediata. Esta reforma política es uno de los pendientes que la administración Boric busca despachar antes de finalizar su mandato.

Ese mismo miércoles, a las 19:30 horas, se realizará una sesión especial que abordará cuatro materias: el proyecto que encarga al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos de víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo su custodia; el proyecto que aumenta el plazo máximo para considerar una situación dentro de las hipótesis de flagrancia; el informe de la comisión investigadora sobre la adquisición del inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende; y el informe de la comisión investigadora sobre la operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica entre 2024 y 2025.

Finalmente, el jueves 5 de marzo se desarrollará otra sesión especial destinada a tratar, entre otras materias, el proyecto relativo a la reactivación del turismo y el fomento de la industria audiovisual. Esta iniciativa proviene del Senado con modificaciones y tiene urgencia de discusión inmediata. También figura en tabla el proyecto que mejora la fiscalización y aumenta las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, el cual también viene con modificaciones del Senado y con suma urgencia.