Atacama: Proyecto de baterías por US$600 millones busca almacenar excedentes de energías renovables

Delva Transmisión BESS ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Delva Subestación, Transmisión y Almacenamiento, una iniciativa que contempla una inversión de US$600 millones para desarrollar infraestructura energética en las comunas de Vallenar y Freirina, en la Región de Atacama.

El objetivo del proyecto es la instalación de un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías (BESS), orientado a acumular excedentes de generación renovable en momentos de alta disponibilidad solar o eólica, para posteriormente reinyectarlos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante horarios de mayor demanda o menor generación.

Según el informe presentado al SEIA, la infraestructura permitirá optimizar el uso de los recursos renovables de la zona, gestionando la variabilidad de la generación energética.

De acuerdo con la declaración de impacto ambiental (DIA), el proyecto abarcará una superficie aproximada de 55,24 hectáreas y considera la instalación de 928 contenedores de baterías distribuidos en 116 estaciones de potencia.

En materia de transmisión eléctrica, la iniciativa contempla la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión de 5,4 kilómetros, que se conectará a la infraestructura existente en la Subestación Nueva Maitencillo.

Respecto del impacto laboral, el proyecto proyecta una demanda promedio de 303 trabajadores mensuales durante la fase de construcción, con un peak estimado de 452 personas.

En términos de plazos, la compañía anticipa el inicio de la construcción para enero de 2027, con una duración estimada de 31 meses, proyectando su conexión al sistema eléctrico en julio de 2029. Una vez en operación, la planta funcionará de forma remota, por lo que no se requeriría personal permanente en las instalaciones.

En el marco del relacionamiento comunitario, la empresa comprometió la instalación de un sistema fotovoltaico con baterías para la comunidad Diaguita Chipasse Ta Tatara. La infraestructura permitirá energizar bombas de agua destinadas al riego de cultivos de forraje e invernaderos en la sede de la comunidad.