Grau dice que estuvieron “obligados” a tener a un menor crecimiento para poder bajar la inflación

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que las condiciones económicas heredadas al inicio del actual gobierno obligaron a priorizar un menor crecimiento con el objetivo de controlar la inflación. En ese contexto, destacó la última cifra inflacionaria y que el IPC a doce meses haya descendido por debajo de la meta de 3% fijada por el Banco Central.

“Es muy importante recordar qué significó para nosotros partir con una inflación al alza (…) cuando uno tiene una inflación que está creciendo de la manera que estaba creciendo la inflación cuando nosotros partimos como gobierno, eso significa, para decirlo en términos muy simple, que tú estás obligado a crecer poco en los años que vienen“, dijo en entrevista con Radio ADN.

“Porque esa es la manera en que se baja la inflación. La inflación se reduce principalmente con política monetaria, subiendo la tasa de interés, y eso el Banco Central hizo lo correcto. Cuando tú subes la tasa de interés, enfrías la economía: se consume menos y se desarrollan menos proyectos de inversión”, añadió.

El ministro también resaltó las cifras recientes entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 anotó una variación mensual de 0,4%, lo que situó la inflación acumulada en doce meses en 2,8%, nivel que no se registraba desde 2021.

“Hemos tenido muy buenas noticias en materia de inflación. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a doce meses”, señaló el secretario de Estado en una publicación difundida por el Ministerio de Hacienda.

“Que la inflación llegue a 2,8% es algo que se esperaba para este primer trimestre del año, pero que ocurra en enero y de forma tan marcada es muy bueno”, agregó.

En esa línea, Grau hizo un guiño al próximo gobierno. “A diferencia de lo que nos pasó a nosotros, ellos (el próximo gobierno) pueden aumentar el crecimiento ahora, no tienen que bajarlo como estuvimos obligados como país”, afirmó. Según el ministro, “el gobierno que viene va a tener todas las condiciones para crecer más”, porque la macroeconomía está ordenada y existen condiciones que favorecen la expansión económica.

Además, descartó que la administración del presidente electo, José Antonio Kast, reciba una economía de “emergencia”, concepto que ha sido planteado desde el futuro gobierno. “Si hubo una emergencia económica, fue en el segundo gobierno del presidente Piñera. Eso sí fue una emergencia. El Producto Interno Bruto (PIB) bajó a niveles que no se veían desde la crisis de la dictadura en los años 80, una situación realmente de crisis económica”, afirmó.

“Lo que nos tocó a nosotros, de hecho, fue vivir las consecuencias de esa crisis. Que una de las consecuencias es que la inflación estaba desatada y, por lo tanto, la economía se tenía que enfriar”, concluyó.