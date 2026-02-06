Durán por Meiggs: “Siempre se mantendrá presencia de funcionarios municipales”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó los avances de las intervenciones en el barrio Meiggs y aseguró que, una vez finalizado el proceso, se mantendrá presencia policial y municipal en el sector.

A mediados de esta semana, la Municipalidad de Santiago, Carabineros, la Delegación Presidencial Metropolitana y la Cámara de Comercio de Meiggs participaron en la tercera etapa de recuperación del barrio comercial, en el marco de operativos que se realizan desde hace meses para enfrentar incivilidades, comercio ambulante y presencia de crimen organizado asociado a los denominados toldos azules.

En esta etapa se despejaron las calles Conferencia, San Alfonso, Sazié, Grajales, Gorbea y San Vicente, además de instalar siete nuevos portones, que se suman a los cuatro accesos perimetrales instalados en las fases anteriores.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, Durán sostuvo que no cree que el comercio ambulante vuelva a instalarse en el sector y afirmó: “Yo no creo que vaya a ocurrir eso, por varias razones. La primera es que efectivamente la estrategia que implementamos en esta oportunidad es distinta”.

En ese sentido, explicó que el trabajo consideró asegurar la consolidación de cada espacio recuperado antes de avanzar a la siguiente fase. “Lo que se hizo fue recuperar un espacio público, consolidarlo hasta iniciar la segunda etapa. Consolidar el espacio público y recuperarlo hasta iniciar la tercera. Es decir, aseguramos una consolidación del espacio”, señaló.

La autoridad agregó que, tras las intervenciones, las condiciones cambian para eventuales intentos de reinstalación, advirtiendo que “una vez recuperado, la dificultad es para quien podría intentar instalarse de nuevo, porque ya no están en el espacio público”, y enfatizó que “cualquier intento de instalación va a suponer una intervención inmediata de las policías”.

Durán además confirmó que, tras finalizar el proceso, se mantendrá control en el sector. “Se va retirando progresivamente la presencia policial, pero siempre se va a mantener un servicio mínimo, siempre se va a mantener presencia de funcionarios municipales”, sostuvo.

Finalmente, destacó la relación con el comercio formal del sector y afirmó que existe “reconocimiento y una colaboración del comerciante establecido”, por lo que aseguró que “no es posible imaginar que vuelvan a instalarse estos toldos azules”.