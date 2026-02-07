Germán Codina, futuro delegado presidencial RM: “Las personas están antes que los partidos”

Germán Codina, exalcalde de la comuna de Puente Alto, agradeció este sábado su nombramiento como delegado presidencial por la Región Metropolitana por parte del Presidente electo José Antonio Kast.

En la ocasión, Codina agradeció “el honor que hace al llamarnos a ser parte del gobierno que usted dirige”.

También indicó que quería “indicarle a las personas la gran tranquilidad de que el presidente electo nos acaba de entregar ciertos lineamientos que son los que van a inspirar su gestión”.

“En primer lugar, esta es una gran oportunidad para cambiar la vida a personas humildes, personas que necesitan un estado eficiente, personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Estos son temas que el presidente nos ha indicado de manera prístina”, dijo.

“Las personas están antes que las diferencias políticas, las personas están antes que los partidos. Lo más importante es que desde el 11 de marzo, que vamos a estar en la calle, justamente entendamos que ese trabajo en terreno codo a codo con las personas que más nos necesitan es el gran mandato que ha recibido este gobierno para enfrentar también las emergencias”.

“Sabemos que hay emergencias en salud pública, sabemos que hay emergencias en seguridad, en vivienda, en educación, en tantos ámbitos”.

“Y por eso el presidente, de manera clara, también nos señaló a los delegados que van a estar coordinando acciones en todas las regiones del país, que va a ser muy estricto en el cumplimiento también de el estándar ético y de probidad que él cree que debe inspirar a cualquier servidor público. Y ese también creo que es, de todas maneras, una muestra más de cuál es el sentido que le quiere imprimir el presidente José Antonio Kast a su gobierno desde el 11 de marzo, y solo cerrar diciendo, lo más importante que nos llevamos en este momento no es solamente la inspiración de trabajar en equipo, sino que todos recordemos que primero están las personas”.