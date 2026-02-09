Corte de Apelaciones rebaja cautelar contra Luis Hermosilla y decreta arresto domiciliario nocturno

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la medida cautelar que afectaba al abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Factop-Audio. El tribunal revocó el arresto domiciliario total que mantenía el Juzgado de Garantía y lo reemplazó por un arresto domiciliario nocturno.

La medida revoca la resolución del 4° Juzgado de Garantía, que rechazó la solicitud de la defensa argumentando riesgo de fuga. Asimismo, mantuvo el arresto domiciliario total para la abogada Leonarda Villalobos, aunque autorizándole salidas laborales dos veces por semana. Para el empresario Álvaro Jalaff se decretó arresto domiciliario nocturno, mientras que Luis Flores queda con arraigo nacional y firma quincenal.

El defensor de Hermosilla, Julián Parada, explicó que la Corte estimó la medida anterior como un exceso, considerando el tiempo ya cumplido y la conducta procesal de su representado. “Básicamente, lo que dicen es que no fue necesaria la aplicación de una restricción a la libertad tan prolongada, que ya pasó suficiente tiempo y que él cumplió con sus cargas procesales”, afirmó.

Parada agregó que el tribunal consideró que no existe impedimento para que Hermosilla enfrente el juicio con una cautelar menos gravosa, por lo que “no hay ningún problema con que él prepare su juicio en libertad y pueda salir durante el día a la calle”.

“No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”, complementó el defensor.

El jurista también destacó que la defensa presentó antecedentes sobre la colaboración del imputado, los cuales fueron recogidos por la Corte. “Todo lo contrario, los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver, sobre todo, con cómo él ha colaborado y eso fue recogido por la Corte de Apelaciones”, concluyó Parada.