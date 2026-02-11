Arredondo descarta “fraude masivo” en Pase Cultural: reembolsos equivalen al 0,04% de beneficiarios

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, abordó las controversias surgidas en torno al Pase Cultural y al financiamiento del Excéntrico Fest. La autoridad negó que exista un uso irregular extendido del beneficio estatal y afirmó que los antecedentes conocidos hasta ahora no respaldan la idea de un “fraude masivo”. Además, defendió el sistema de asignación de fondos culturales, subrayando que las autoridades políticas no intervienen en esos procesos.

En relación con el Pase Cultural, que entrega $50 mil a personas que cumplen ciertos requisitos para adquirir bienes y servicios culturales, la polémica se originó tras la denuncia en redes sociales de una usuaria que habría solicitado reembolsos para obtener el dinero en efectivo. El futuro ministro de la cartera, Francisco Undurraga, anunció que evaluará la continuidad del programa cuando asuma el cargo.

Arredondo explicó que según información de BancoEstado, los reembolsos detectados alcanzan a 33 casos, equivalentes al 0,04% de quienes tienen activo el beneficio. “La información que nosotros tenemos por parte de BancoEstado nos señala que los reembolsos que ellos han solicitado a través de este sistema corresponden a 33 (casos), lo que representa el 0,04 de los beneficiarios que han recibido y que tienen activo este beneficio, creo que hay que ponerlo en perspectiva”, señaló.

La ministra añadió que, tras conocerse los hechos, se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado y se adoptaron ajustes junto a la entidad bancaria. “Es una política pública nueva, que tiene recién siete meses de implementación, por lo tanto, siempre es importante poder mirar, corregir, evaluar, mejorar y fortalecer las políticas públicas nuevas”, indicó, destacando que el objetivo del programa es reducir brechas de acceso a la cultura.

En paralelo, Arredondo se refirió a las críticas por el financiamiento otorgado al Excéntrico Fest, cuestionado por el carácter de parte de su programación. Al respecto, enfatizó que los recursos se asignan mediante comisiones técnicas y bajo normas previamente establecidas. “Nuestro rol siempre es estar disponibles para responder las distintas consultas que surjan, pero es importante destacar que este es un proceso con reglas, normas y bases donde las autoridades políticas no intervenimos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que el mecanismo busca resguardar la autonomía del sistema. “Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento de la ley y de su reglamento, y además está hecho para que las autoridades políticas no intervengan en estos procesos”, concluyó.