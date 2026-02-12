Minvu dice que Plan Habitacional alcanza el 97% de avance y supera las 254 mil viviendas entregadas

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó que el Plan de Emergencia Habitacional alcanzó un 97,7% de avance al cierre de enero de 2026, con 254.102 viviendas terminadas o entregadas desde el inicio del actual gobierno. La cifra acerca al Ejecutivo al cumplimiento de la meta de 260 mil soluciones habitacionales comprometidas para el período.

Según detalló la autoridad, al cierre de enero se contabilizan 254.102 soluciones habitacionales concluidas, cifra que deja al Ejecutivo a pocos miles de unidades de cumplir el objetivo de 260 mil viviendas comprometidas por el Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo con el último reporte del Minvu, el plan alcanza un 97,7% de cumplimiento respecto de la meta comprometida para el período, consolidando un avance sostenido desde su implementación en marzo de 2022.

Montes destacó que “son miles de familias y chilenos que logran acceder a viviendas de mayor tamaño, de mejor calidad, en una ubicación y cercanía a las ciudades cada vez mejores”. Además, agregó que la política busca no solo reducir el déficit habitacional, sino también fortalecer el rol del Estado en la planificación y ejecución de proyectos.

¡Cada vez menos para llegar a la meta! 🙌 🔑 Ya son 254.102 las viviendas entregadas y terminadas en todo Chile. 10 regiones ya cumplieron su meta. Además, otras 115.678 unidades están en construcción 🏗️ pic.twitter.com/9sBvoB0gbh — MINVU – Chile (@Minvu) February 12, 2026

El Plan de Emergencia Habitacional fue lanzado como una estrategia prioritaria para enfrentar el déficit de viviendas en el país, estableciendo metas específicas por región y comuna. Su ejecución contempla mecanismos de seguimiento permanente y reportes periódicos al Congreso sobre el cumplimiento de los objetivos.

El ministro destacó que varias regiones ya superaron el 100% de sus metas locales, entre ellas Arica, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Desde el ministerio señalan que a las más de 254 mil viviendas ya terminadas se suman 115.678 soluciones habitacionales actualmente en ejecución y otras 70.554 por iniciar, lo que eleva a más de 440 mil las viviendas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo dentro del programa.