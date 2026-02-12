Neerlandés desaparecido en Chile en 1985: diligencias se centran en pueblo de Las Cascadas

Definitivamente el joven neerlandés Marteen Viseer, visto por última vez en 1985 en los faldeos del volcán Osorno, no desapareció en dicho macizo de montaña, como siempre se creyó, sino que fue visto con vida, por última vez, en el pueblo de Las Cascadas, cercano a Ensenada y ubicado a los pies del volcán y al frente del Lago Llanquihue.

El antecedente parecía evidente, a la luz de los trabajos de excavación ordenados por el ministro en visita para causas de DDHH Alvaro Mesa, debido a los cuales se han efectuado ya dos faenas de excavación en las orillas del camino que rodea el lago Llanquihue, la primera de ellas a fines del año pasado, mientras que la segunda comenzó el lunes y se extenderá hasta mañana, con presencia del propio ministro Mesa, de personal de la PDI, del Servicio Médico Legal, de Obras Pública y otras instituciones. A ellos se suman los padres y hermanos del joven, quienes viajan todos los diciembre de cada año a Chile, pero que ahora se trasladaron excepcionalmente, en función del nuevo giro de las indagatorias.

El joven andaba conociendo América Latina, tras tomarse un año sabático, luego de egresar de educación media, y se presuma que tras subir al refugio Teski, en el volcán Osorno, el 11 de diciembre de 1985, se extravió en el camino de regreso y de ese modo terminó llegando a Las Cascadas (comuna de Puerto Octay), donde hoy fuentes allegadas al caso confirman que el joven fue visto con vida, motivo por el cual la familia del joven comenzó a repartir afiches que dicen “llamamiento” (como el que encabeza esta nota) en el poblado ribereño, pidiendo información sobre su ser querido.

De hecho, las últimas horas el juez especial, así como personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, han tomado una serie de declaraciones que incluyen a lugareños, así como a carabineros en retiro que, en la época de los hechos, pertenecían al retén de Carabineros de Las Cascadas, dependiente de la Tercera Comisaría de Osorno, los que siempre han negado haber tenido contacto con la víctima.

Entre los investigadores existe plena convicción en orden a que -como lo informó El Mostrador– la muerte y desaparición de Maarten Visser fue una desaparición forzada, muy semejante a la que sufrió otro turista extranjero, Boris Weisfeiler, quien fue hecho desaparecer en el sector de San Fabián a Alico a inicios de 1985, cuando -como se estableció 40 años después- fue interceptado por carabineros y una patrulla del regimiento Chacabuco, de Concepción, que se encontraba revisando hitos fronterizos en esa zona, y que creyeron que Weisfeiler era un “terrorista” extranjero.

Pese a toda la evidencia en dicho sentido, la Corte Suprema terminó absolviendo a los uniformados, a quienes aplicó la prescripción, al estimar que el crimen cometido en su contra no era un delito de lesa humanidad.