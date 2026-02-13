Defensoría de la Niñez presenta recurso contra Dorothy Pérez por solicitar datos de menores del PAIG

La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección en contra de la contralora general de la República, Dorothy Pérez. La medida busca impedir que se concrete la entrega de datos personales solicitados por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Salud respecto de niños, niñas y adolescentes que están participando del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans.

La acción judicial fue ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago y busca frenar los efectos de un oficio enviado el 16 de enero, mediante el cual el órgano fiscalizador requirió la identificación individual de los beneficiarios de los programas Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género y del Salud Trans, en el marco de una auditoría sobre el uso de recursos públicos.

En el recurso, la Defensoría sostiene que la petición compromete garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, entre ellas el derecho a la vida e integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el respeto a la vida privada. Sobre esto, argumentan que se trata de información sensible y reservada, especialmente protegida por involucrar a menores de edad.

El requerimiento incluye información como RUT, nombre registral y social, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fechas de ingreso y egreso del programa, establecimiento de salud tratante y estado de vigencia en la iniciativa.

El organismo también cuestiona la legalidad y proporcionalidad de la medida, calificándola como arbitraria. Desde la Defensoría afirmaron que la solicitud “atenta contra estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile, así como normativa de rango constitucional y legal, y siendo de naturaleza especialísima, vinculada a la protección reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial de su vida privada, datos personales y sensibles”.

Por su parte, desde la Contraloría han indicado que el requerimiento tiene por objeto verificar la correcta ejecución de recursos públicos asociados a estos programas, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.