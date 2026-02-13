Universidad Austral critica concurso ANID sobre laboratorios nacionales

La Universidad Austral de Chile (UACh) expresó reparos frente a los resultados del Concurso Nacional de Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional 2025, convocado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), argumentando dudas respecto de la transparencia y los criterios aplicados en el proceso evaluador.

Mediante un comunicado firmado por su rector, Dr. Egon Montecinos, la institución señaló que, pese a haberse adjudicado el Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas (CISFECH), los resultados dados a conocer el 26 de diciembre generaron “preocupación en la comunidad científica nacional”, junto con críticas públicas y solicitudes de revisión del procedimiento.

La UACh indicó que tras conocerse los resultados quedaron en evidencia “una serie de debilidades del proceso evaluador que no contribuyen a la credibilidad del proceso”, subrayando que su resolución “es del mayor interés para el país, evitando efectos nocivos para el sistema ciencia y sus agentes a lo largo del territorio”.

Según expuso la universidad, diversos centros no adjudicados han manifestado reservas sobre el rol y los criterios utilizados por el panel nacional, una de las instancias evaluadoras, que —afirman— modificó significativamente la tendencia de los resultados. Entre ellos mencionan al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y al Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), iniciativas que destacan por su impacto internacional y que, pese a obtener evaluaciones positivas, no continuarán en esta etapa de financiamiento.

En el documento, la universidad plantea que sería necesario “evaluar la ampliación de los Centros adjudicados para evitar perjuicios y retrocesos en el desarrollo de las capacidades hasta hoy instaladas”, con el fin de incorporar a proyectos de interés nacional que quedaron en lista de espera.

La UACh remarcó que el impacto del concurso es relevante para la inserción internacional del país en materia científica, recordando que el objetivo del llamado es que los centros “realicen un aporte científico significativo en ámbitos de interés nacional y en el desarrollo de políticas públicas”.

Finalmente, la casa de estudios sostuvo que, como institución pública no estatal, mantiene un compromiso con el desarrollo científico en distintas regiones y áreas del conocimiento, por lo que llamó a resguardar la continuidad de capacidades instaladas y evitar retrocesos en áreas estratégicas para el país.