Por nepotismo e incluir interinos: ministro Gajardo rechaza 34 ternas de notarios y conservadores

Un total de 34 ternas enviadas por 17 Cortes de Apelaciones fueron rechazadas por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras advertir que incluían postulantes que podrían quedar inhabilitados bajo la nueva reforma al sistema notarial y registral.

La decisión se adoptó luego de revisar las nóminas remitidas por los tribunales de alzada, en las que figuraban familiares de funcionarios del Poder Judicial y profesionales que actualmente ejercen como interinos en notarías y conservadores de bienes raíces. La normativa que modifica el sistema comenzará a regir en abril y establece restricciones expresas en materia de parentesco y conflictos de interés.

Mediante un oficio, el Ministerio de Justicia solicitó a las cortes respetar el espíritu de la reforma y ajustar las propuestas a las nuevas exigencias. En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, se pidió revisar ocho ternas, mientras que a la de Valparaíso se le solicitó reformular seis.

Desde el ministerio se explicó que, si bien los nombres incluidos podrían cumplir con los requisitos de la legislación actualmente vigente, su eventual designación podría contravenir lo dispuesto en la Ley N° 21.772. En ese contexto, se estimó “no recomendable” avanzar en los nombramientos mientras no se adecúen a los nuevos estándares.

Además, el ministerio detectó que en cortes donde existen más de un concurso abierto aparecían nombres repetidos e incluso postulantes incluidos en listados de distintas jurisdicciones, lo que también motivó observaciones.

Con esta determinación, el Ejecutivo busca que los procesos de selección se ajusten anticipadamente a la reforma legal, evitando eventuales impugnaciones o nulidades una vez que la normativa entre plenamente en vigencia.