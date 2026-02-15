El Libro naranja: La sombra de Jaime Guzmán en las nominaciones políticas de José Antonio Kast
Las nominaciones del gabinete y subsecretarías de José Antonio Kast, con amplia mayoría de independientes, ha generado molestia en Chile Vamos por la escasa presencia partidaria. La perspectiva es vinculada a la doctrina gremialista de Jaime Guzmán, plasmadas en un antiguo documento de su autoría.
-
Críticas por nominaciones: Las numerosas nominaciones del gabinete y subsecretarías del futuro gobierno de José Antonio Kast, con una amplia mayoría de independientes, han generado molestia dentro de Chile Vamos por la escasa presencia de actores con militancia partidaria.
-
Disconformidad interna: Sectores de la coalición oficialista han expresado incomodidad, señalando que los partidos tradicionales esperaban tener una participación más relevante en cargos clave y reclamar un rol mayor en el diseño del nuevo gobierno.
-
Datos sobre independientes: El futuro gabinete mostrará una proporción inusual de independientes: 20 ministros independientes de 25 carteras, y 32 de 39 subsecretarías sin afiliación partidaria, cifras muy superiores a lo visto en gobiernos anteriores.
-
Explicaciones doctrinarias: Algunos analistas vinculan este enfoque a la doctrina gremialista de Jaime Guzmán, expresada en un documento histórico conocido como el Libro naranja, que promueve la autonomía de cuerpos intermedios y la participación fuera de los partidos tradicionales.
-
Enfoque gremialista: El Libro naranja —un opúsculo de 16 páginas redactado por Guzmán en 1966— valora el trabajo independiente fuera de los partidos y destaca la importancia de sociedades intermedias como espacios de participación política y social.
-
Interpretación política: Aunque la decisión de Kast ha sido explicada como una opción por perfiles técnicos o no partidarios, analistas sostienen que también refleja una influencia ideológica profunda, que prioriza figuras independientes como parte de una visión política más amplia.