El Libro naranja: La sombra de Jaime Guzmán en las nominaciones políticas de José Antonio Kast

Críticas por nominaciones: Las numerosas nominaciones del gabinete y subsecretarías del futuro gobierno de José Antonio Kast, con una amplia mayoría de independientes, han generado molestia dentro de Chile Vamos por la escasa presencia de actores con militancia partidaria.

Disconformidad interna: Sectores de la coalición oficialista han expresado incomodidad, señalando que los partidos tradicionales esperaban tener una participación más relevante en cargos clave y reclamar un rol mayor en el diseño del nuevo gobierno.

Datos sobre independientes: El futuro gabinete mostrará una proporción inusual de independientes: 20 ministros independientes de 25 carteras, y 32 de 39 subsecretarías sin afiliación partidaria, cifras muy superiores a lo visto en gobiernos anteriores.

Explicaciones doctrinarias: Algunos analistas vinculan este enfoque a la doctrina gremialista de Jaime Guzmán, expresada en un documento histórico conocido como el Libro naranja, que promueve la autonomía de cuerpos intermedios y la participación fuera de los partidos tradicionales.

Enfoque gremialista: El Libro naranja —un opúsculo de 16 páginas redactado por Guzmán en 1966— valora el trabajo independiente fuera de los partidos y destaca la importancia de sociedades intermedias como espacios de participación política y social.